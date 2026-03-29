Geldforderung beim Ex-Chef endet in Schaufel-Attacke

Ein Streit um einen offenen Geldbetrag ist am Samstagabend völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein 41-Jähriger wurde mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht. Nun ermittelt die Polizei.

Gegen 19 Uhr ging Samstagabend, 28. März, bei der Polizei die Anzeige über eine Körperverletzung ein. Im Bereich Schwarzer Weg fanden Beamte einen 41-jährigen Kroaten mit Verletzungen am Kopf. Nach der Erstversorgung wurde er ins LKH Graz eingeliefert. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits stark gezeichnet von den Folgen der Auseinandersetzung.

Streit um offenen Betrag

Wie die bisherigen Ermittlungen zeigen, dürfte der Mann den Wohnsitz seines ehemaligen Arbeitgebers aufgesucht haben. Grund dafür war ein noch ausstehender, geringer Geldbetrag. Der ehemalige Arbeitgeber selbst war allerdings nicht vor Ort. Stattdessen traf der 41-Jährige auf mehrere Männer. Laut Aussagen der Anwesenden soll der 41-Jährige die Gruppe mit einem Messer bedroht haben. Die Situation kippte daraufhin rasch. Es kam zu einer gewaltsamen Eskalation, bei der der Mann schwer verletzt wurde.

Mit Schaufel angegriffen

Die Männer sollen den 41-Jährigen mit einer Schaufel am Kopf verletzt haben. Trotz der Verletzungen gelang ihm die Flucht in Richtung Schwarzer Weg. Dort wurde er schließlich blutend entdeckt und von Einsatzkräften versorgt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht vollständig geklärt. Weitere Einvernahmen stehen aus. „Weitere Ermittlungen und Einvernahmen sind noch durchzuführen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.