Alarm auf der A2: Feuerwehren kämpfen gegen Fahrzeugbrand

Sirenenalarm am Samstagnachmittag in der Steiermark: Auf der A2 kam es zu einem Fahrzeugbrand. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, um die Wasserversorgung sicherzustellen und die Flammen zu bekämpfen.

Am Samstagnachmittag, 28. März 2026, wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Laßnitzhöhe um 14.53 Uhr per Sirene zu einem Fahrzeugbrand auf der A2 alarmiert. Zur Unterstützung der Feuerwehr Nestelbach bei Graz rückte ein Tanklöschfahrzeug aus, nachdem die Einsatzleitung zusätzliche Kräfte zur Sicherstellung der Wasserversorgung angefordert hatte. Vor Ort speiste die Mannschaft das Rüstlöschfahrzeug der Feuerwehr Nestelbach, wodurch ausreichend Löschwasser für die Brandbekämpfung bereitstand. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.