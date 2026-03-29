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/ ©Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe bei einem Einsatz.
Mehrere Feuerwehren standen auf der A2 bei einem Fahrzeugbrand im Einsatz.
Graz-Umgebung
29/03/2026
Feuerwehreinsatz

Alarm auf der A2: Feuerwehren kämpfen gegen Fahrzeugbrand

Sirenenalarm am Samstagnachmittag in der Steiermark: Auf der A2 kam es zu einem Fahrzeugbrand. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, um die Wasserversorgung sicherzustellen und die Flammen zu bekämpfen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Am Samstagnachmittag, 28. März 2026, wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Laßnitzhöhe um 14.53 Uhr per Sirene zu einem Fahrzeugbrand auf der A2 alarmiert. Zur Unterstützung der Feuerwehr Nestelbach bei Graz rückte ein Tanklöschfahrzeug aus, nachdem die Einsatzleitung zusätzliche Kräfte zur Sicherstellung der Wasserversorgung angefordert hatte. Vor Ort speiste die Mannschaft das Rüstlöschfahrzeug der Feuerwehr Nestelbach, wodurch ausreichend Löschwasser für die Brandbekämpfung bereitstand. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Laßnitzhöhe
Gemeinsam im Einsatz: Feuerwehr Nestelbach bei Graz und unterstützende Kräfte bei den Löscharbeiten auf der A2.
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