Kesselfallklamm nach Sturm gesperrt: Öffnungsdatum ungewiss

Nach heftigen Sturmböen ist die Kesselfallklamm in Semriach derzeit nicht begehbar. Wanderer müssen sich mindestens bis Mitte April gedulden. Auch andere Regionen in der Steiermark sind stark betroffen.

Wer aktuell einen Ausflug in die Kesselfallklamm plant, steht vor verschlossenen Wegen. Heftige Windböen haben in den vergangenen Tagen massive Schäden angerichtet. Laut „Kleine Zeitung“ ist die Kesselfallklamm nach den Sturmschäden zumindest bis Mitte April gesperrt. Messungen zufolge erreichten am Schöckl die Böen Geschwindigkeiten von bis zu 139 km/h. Die Folgen sind deutlich sichtbar: umgestürzte Bäume, beschädigte Stege und gefährliche Äste. Ein sicheres Durchkommen ist derzeit unmöglich. Deshalb bleibt die beliebte Wanderroute vorerst gesperrt.

Öffnung noch nicht absehbar

Wie lange die Sperre genau dauern wird, ist noch unklar. Fix ist derzeit nur: Vor Mitte April wird die Klamm nicht geöffnet. Selbst das Osterwochenende fällt damit aus. Vor Ort wird bereits aufgeräumt, doch das Ausmaß der Schäden dürfte größer sein als zunächst angenommen. Laut Informationen vom Ausgangspunkt der Wanderung gegenüber der „Kleinen Zeitung“ muss teilweise erneut von vorne begonnen werden. Erst wenn alle Gefahrenstellen beseitigt sind, kann über eine Öffnung entschieden werden.

Gefahr auch abseits der Klamm

Fachleute raten derzeit generell davon ab, Wälder zu betreten. Die Kombination aus beschädigten Bäumen und lockeren Ästen stellt ein erhebliches Risiko dar. Auch wenn der Wind nachlässt, bleibt die Situation angespannt. Gerade in bewaldeten Gebieten können jederzeit weitere Teile abbrechen oder Bäume nachgeben. Vorsicht ist daher weiterhin geboten.

Auch andere Ausflugsziele betroffen

Die Kesselfallklamm ist kein Einzelfall. Auch die Weizklamm musste nach den Sturmschäden gesperrt werden und ist zumindest bis in die kommende Woche nicht zugänglich. In der gesamten Steiermark sind die Auswirkungen des Unwetters spürbar. Besonders betroffen sind die Bezirke Weiz, Graz-Umgebung und Hartberg. Aber auch in Feldbach, Fürstenfeld und Leibnitz gab es zahlreiche Einsätze.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Für die Einsatzkräfte bedeutet das Ausnahmezustand. Seit der Nacht auf Freitag rückten die Feuerwehren bereits rund 620 Mal aus. Der Großteil dieser Einsätze steht in direktem Zusammenhang mit dem Sturm. Umgestürzte Bäume, blockierte Straßen und beschädigte Infrastruktur fordern die Helfer rund um die Uhr. Bis sich die Lage vollständig beruhigt, wird es wohl noch einige Zeit dauern.