Graz investiert 27 Millionen Euro in neue Wasserleitung

In Graz wird kräftig in die Wasserversorgung investiert: Die Holding Graz erneuert eine zentrale Leitung aus dem Süden. Warum das Projekt für die Stadt so wichtig ist und was jetzt auf Autofahrer zukommt.

Die Holding Graz investiert zwischen 2025 und 2028 rund 27 Millionen Euro in die Erneuerung einer zentralen Wassertransportleitung. Die knapp sieben Kilometer lange Leitung verbindet das Wasserwerk Feldkirchen mit dem Karlauergürtel. Errichtet wurde sie bereits im Jahr 1950 und hat damit über Jahrzehnte zuverlässig funktioniert. Nun wird sie umfassend modernisiert, um die Versorgung langfristig abzusichern. Bereits im Jahr 2025 wurden rund 50 Prozent der neuen Leitungen verlegt und in Betrieb genommen.

Wichtig für tausende Haushalte

Die Bedeutung der Leitung ist groß: Rund 15 Prozent des täglichen Wasserbedarfs in Graz werden über das Wasserwerk Feldkirchen gedeckt. In Spitzenzeiten oder bei Störfällen steigt dieser Anteil sogar auf bis zu 50 Prozent. Neben Feldkirchen sorgen auch die Wasserwerke Friesach und Andritz sowie das Hochschwabgebiet für die Versorgung. Eine zweite große Transportleitung führt zusätzlich aus dem Norden in die Stadt.

©Holding Graz/Foto Fischer (v. l.): Gert Heigl, Alice Loidl, Manfred Eber und Max Kloger vor den neuen Rohren und jenen, die 70 Jahre lang im Einsatz waren.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Bei dem Projekt wird auch auf Ressourcenschonung geachtet. Die alten Rohre werden rückgebaut, dabei fallen rund 250 Tonnen Gussmaterial an. Dieses wird nicht entsorgt, sondern recycelt. Auch die neuen Rohre bestehen zu 100 Prozent aus wiederverwertetem Material. Holding Graz-Vorstandsdirektorin Alice Loidl erklärt: „Mit dem konsequenten Einsatz von Recyclingmaterial bei der Erneuerung der wichtigen Transportleitung setzen wir auch in der Wasserwirtschaft ein wichtiges Zeichen für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.“

Bauarbeiten starten in Puntigam

Ende März beginnen die nächsten Bauarbeiten in der Puntigamer Straße. Dort wird zusätzlich eine Verbindungsleitung errichtet, um die Versorgung im Grazer Westen sicherzustellen. Parallel dazu baut die Energie Graz eine neue Fernwärmeleitung. Die Arbeiten starten am 30. März und dauern bis 30. Oktober. In dieser Zeit ist die Straße nur eingeschränkt befahrbar – pro Richtung steht jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung.

„Lebensadern unserer Stadt“

Für die Stadt ist das Projekt ein zentraler Schritt. Beteiligungsstadtrat Manfred Eber betont: „Uns ist wichtig, dass sich die Grazerinnen und Grazer jederzeit auf ihre Wasserversorgung verlassen können. Wasserleitungen sind vielleicht kein Thema, über das man täglich nachdenkt, aber sie sind so etwas wie die Lebensadern unserer Stadt.“ Auch Holding Graz-CEO Gert Heigl unterstreicht die Bedeutung: „Insgesamt investiert die Holding Graz in den Jahren 2025 bis 2028 rund 27 Millionen Euro in die Erneuerung der zentralen Wassertransportleitung im Grazer Süden.“