Grazer Zentrum für Suchtmedizin feiert 40-jähriges Bestehen

In Graz wurde das 40-jährige Bestehen des Zentrums für Suchtmedizin am LKH Graz II gefeiert. Bei einer Tagung rückten Experten aktuelle Herausforderungen und neue Wege im Umgang mit Abhängigkeit in den Fokus.

Experten aus Medizin, Wissenschaft und Praxis diskutierten in Graz über die Zukunft der Suchtmedizin anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Zentrums am LKH Graz II.

Experten aus Medizin, Wissenschaft und Praxis diskutierten in Graz über die Zukunft der Suchtmedizin anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Zentrums am LKH Graz II.

Mit einer Tagung unter dem Titel „Von der Abhängigkeit zur Erkenntnis“ feierte das Zentrum für Suchtmedizin am LKH Graz II, Standort Süd, sein 40-jähriges Bestehen. Im Minoritenzentrum Graz kamen zahlreiche Experten aus Medizin, Wissenschaft und Praxis zusammen. Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen ebenso wie künftige Herausforderungen in der Suchtmedizin. Dabei wurde deutlich: Das Fachgebiet ist im Wandel und verlangt laufend neue Antworten.

©LKH Graz II Jubiläum am LKH Graz II.

Würdigung und klare Botschaften

In ihren Grußworten betonten Gemeinderätin Elke Heinrichs und Landtagsabgeordneter Marco Triller die große gesellschaftliche Bedeutung der Suchtmedizin. Besonders hervorgehoben wurde der tägliche Einsatz der Mitarbeiter:innen und ihre empathische Begleitung von Patienten. Auch der Ärztliche Direktor des LKH Graz II, Michael Lehofer, verwies auf einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Abhängigkeit: „Es war ein entscheidender Fortschritt, Sucht als Krankheit und nicht als Charakterschwäche zu erkennen.“

Ein Blick zurück und nach vorne

Ehemalige und aktuelle Führungspersönlichkeiten zeichneten die Entwicklung des Zentrums nach. Martin Kurz erinnerte an den Aufbau wichtiger Strukturen wie Ambulanz und Substitutionsprogramme. Johann Sailer schilderte die Erweiterung des Standorts aus persönlicher Sicht. Der aktuelle Leiter Martin Ecker richtete den Blick klar nach vorne: „Die Suchtmedizin ist ein Fachgebiet im Wandel. Neue Formen von Abhängigkeit fordern uns, unsere Angebote laufend weiterzuentwickeln. Gleichzeitig zeigt unser 40-jähriges Bestehen, wie wichtig Erfahrung, Kontinuität und Innovation sind.“

Neue Wege in der Behandlung

Moderne Ansätze wie „Harm Reduction“ standen ebenfalls im Fokus der Tagung. Karlheinz Christian Korbel unterstrich die Bedeutung lebensrettender Maßnahmen wie Substitutionstherapie oder Naloxon und stellte klar: „Menschen müssen überleben können, bevor sie therapiert werden können.“ Gleichzeitig rückten neue Problemfelder in den Vordergrund. Roland Mader machte auf zunehmende digitale Abhängigkeiten, besonders bei Jugendlichen, aufmerksam. Recovery-orientierte Ansätze sollen dabei helfen, Selbstbestimmung und Ressourcen der Patienten zu stärken.

©LKH Graz II Prim. Dr. Martin Ecker, Pflegedirektorin Birgit Großauer, MBA, Paul Pizzera, Prim. Dr. Karlheinz Christian Korbel, Prim. Dr. Roland Mader, Prim. Dr. Eva Kada, Prim. Univ.-Doz. Dr. Martin Kurz

Mehr als Medizin

Auch persönliche Zugänge fanden Platz bei der Veranstaltung. Künstler Paul Pizzera brachte es auf den Punkt: „Stark sein heißt auch, sich Hilfe zu holen.“ Seine Worte unterstrichen die nachhaltige Wirkung professioneller Unterstützung. Ergänzt wurde die Tagung durch Einblicke in kulturhistorische Aspekte von Rausch und Sucht sowie in spezifische Krankheitsbilder.

Ein Zentrum mit Bedeutung

Seit vier Jahrzehnten steht das Zentrum für Suchtmedizin für eine umfassende Betreuung von Betroffenen. Jährlich werden rund 2.400 Patienten stationär behandelt, dazu kommen mehr als 19.000 ambulante Kontakte. Das Angebot reicht von der Akutbehandlung über Entzug bis zur Nachsorge und umfasst auch Therapieformen wie Kunst-, Musik- und Sporttherapie.