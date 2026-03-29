18 Touren, ein Klick: Graz präsentiert digitale Raderlebniswelt

Die Erlebnisregion Graz setzt einen weiteren Meilenstein im Radtourismus und präsentiert mit der neuen österreichweit ersten und einzigartigen virtuellen Raderlebniswelt ein innovatives Angebot, das Bewegung, Genuss und digitale Erlebnisqualität vereint. Ausgangspunkt bilden die bereits etablierten 18 Genussradtouren, die von der Stadt aus durch abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaften in Graz-Umgebung & der Lipizzanerheimat führen und sowohl für Urlaubsgäste als auch Einheimische ideale Tagesausflüge ermöglichen.

Virtuelle Raderlebniswelt in 360°

Per Mausklick kann man von zu Hause aus die Touren ganz einfach interaktiv erkunden – und das so realistisch, als wäre man direkt vor Ort. Die virtuelle Raderlebniswelt dient somit nicht nur zur Information, sondern vor allem auch als Inspiration zur Urlaubsvorbereitung. Verfügbar ist die interaktive Webplattform auf allen Endgeräten. Übersichtstafeln entlang der Touren bieten nicht nur kompakte Informationen, sondern ermöglichen durch einen QR Code einen Zugang zu integrierten webbasierten 360°-Darstellungen und damit einen völlig neuen Zugang zu den Highlights der Region. Sehenswürdigkeiten, kulturelle Stätten und historische Orte werden so auf innovative Weise erlebbar gemacht und laden dazu ein, neben der sportlichen Aktivität auch die Geschichte und Vielfalt der Region zu entdecken.

©Region Graz – Erwin Haiden ©ems360digital

Ein wichtiger erster Schritt zur Realisierung dieses Projekts war die neue einheitliche Beschilderung aller 18 Touren, die den Radfahrern auch vor Ort eine sichere Orientierung bietet. Damit wird die Erlebnisregion Graz als attraktive Radregion weiter gestärkt und nachhaltig positioniert. Ziel ist es, die Besucherzahlen sowie die Wertschöpfung in der Gastronomie und Hotellerie zu steigern. „Die Kombination aus Naturerlebnis, regionalem Genuss und digitaler Innovation macht die neue virtuelle Raderlebniswelt zu einem zukunftsweisenden Angebot und zu einem weiteren starken Impuls für den nachhaltigen Tourismus in der Erlebnisregion Graz“, betonen Sylvia Loidolt, Vorsitzende, & Mag. Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes.