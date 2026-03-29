Diagnostikzentrum Graz bekommt ein neues Stress-MRT

Bei Verdacht auf eine Erkrankung des Herzens oder der Herzkranzgefäße ist oft eine Herzkatheter-Untersuchung das Mittel der Wahl. Eine schonendere Möglichkeit, um eine Herzkrankheit ebenso präzise und verlässlich zu diagnostizieren, ist u.a. ein „Stress-MRT“ des Herzens. Dabei handelt es sich um eine spezielle Form der kardialen Magnetresonanztomographie, bei der das Herz unter (medikamentös initiierter) Belastung untersucht wird. Der ab sofort im Diagnostikzentrum Graz (DZG) verfügbare Magnetresonanztomograph „MAGNETOM Sola Cardiovascular Edition“ ermöglicht diese „Stress-Diagnose“. „Ein Stress-MRT zeigt, wie gut der Herzmuskel unter Belastung durchblutet wird. Das erlaubt eine klarere Identifizierung einer wirksamen Koronarstenose und die Beurteilung, ob statt einer Operation nicht auch eine medikamentöse Behandlung das Mittel der Wahl ist“, so Univ.-Doz. Dr. Peter Kullnig, Gründer und ärztlicher Leiter des DZG. Mit der Inbetriebnahme des neues High-Tech-Gerätes sind im DZG sowohl quantenzählende Computertomographen als auch der beschriebene Magnetresonanztomograph im Einsatz – eine Kombination, die, wenn angezeigt, eine bisher nicht gekannte Diagnosetiefe für Patienten ermöglicht.

Einsparungen für Krankenkassen möglich

Studien wie die britische CE-MARC 2 (1) zeigen, dass durch den Einsatz der Kardio-MRT bei Patienten mit stabiler Herzsymptomatik die Zahl der rein diagnostischen Herzkatheter um fast zwei Drittel reduziert werden kann. Die Studie belegt, dass Stress-MRT eine hocheffiziente „Gatekeeper“-Funktion hat: Sie filtert die Patienten heraus, die wirklich einen Stent oder eine Operation benötigen, und bewahrt die übrigen vor einem invasiven Eingriff. Neben der geringeren Belastung für die Patienten bietet die Methode erhebliche Kostenvorteile für das Gesundheitssystem. Pro vermiedenem, unnötigem Katheter spart das Gesundheitssystem rund 70 % bis 80 % der Kosten. Hochgerechnet auf die ca. 26.000 gesetzten Stents pro Jahr in Österreich ergibt sich daraus eine Einsparung in Millionenhöhe. „In Sachen Herzdiagnostik haben wir damit ein neues Level erreicht. Mehr als 20.000 Herzuntersuchungen in den letzten Jahren machen Graz zur ,Herz-Hauptstadt` im DACH-Raum. Dank unserer zwei photonenzählenden Computertomographen NAEOTOM Alpha.Peak und dem neuen MRT ab März können sich tausende Patienten aus der Steiermark einen invasiven Herzkatheter ersparen“, so Kullnig.

Über das Diagnostikzentrum Graz (DZG) Das von Univ.-Doz. Dr. Peter Kullnig gegründete Diagnostikzentrum Graz steht für erstklassige Diagnostik. Ausgestattet mit vier MRT (darunter drei 3T-Scanner) und den zwei weltbesten CTs (NAEOTOM Alpha.Peak), erstellen über 40 Mitarbeiter:innen Befunde in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Die Leistungen des DZG stehen allen Patientinnen und Patienten sowohl von Zuweisern mit Kassenvertrag als auch von Wahlärzten gleichermaßen zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2026 um 17:04 Uhr aktualisiert