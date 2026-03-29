Grazer tödlich verletzt: Jetzt bittet Polizei um Hinweise

Wie bereits berichtet, ereignete sich im Grazer Bezirk Gösting am 27. März ein tödlicher Verkehrsunfall. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 82-jährige Fußgänger aus Graz, bei dem eine demenzielle Beeinträchtigung vermutet wird, auf der Wiener Straße auf Höhe der Hausnummer 265 versucht haben dürfte, die Fahrbahn zu überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er dies wiederholt ohne auf den fließenden Verkehr zu achten getan haben. Mehr dazu liest du auf 5min.at unter: Tödlicher Unfall in Graz: Fußgänger (82) stirbt nach Kollision. Der Mann wurde vermutlich von einem Lkw erfasst und unter diesem eingeklemmt. In weiterer Folge dürfte sich der Körper erst nach etwa 1,6 Kilometern vom Fahrzeug gelöst haben und auf die Fahrbahn gefallen sein.

Tödlicher Unfall: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ersucht nun um Hinweise: Personen, die am 27. März 2026 gegen 15 Uhr im Bereich der Wiener Straße 265 einen älteren, offenbar orientierungslosen Mann beim Überqueren der Fahrbahn oder einen Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.