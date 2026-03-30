Streit um Fahrradstraße spitzt sich zu: Land steigt bei Laimburggasse aus

In Graz verschärft sich der politische Konflikt rund um die geplante Umgestaltung der Laimburggasse. Nachdem Stadt und Land jahrelang bei der sogenannten Rad-Offensive kooperiert hatten, geht das Land nun auf Distanz: Verkehrslandesrätin Claudia Holzer kündigte an, dass sich das Land nicht an den Kosten für das Projekt beteiligen werde. Das Vorhaben, das Investitionen von rund 800.000 Euro vorsieht, umfasst neben der Einrichtung einer Fahrradstraße auch Anpassungen an Kreuzungen sowie mehr Raum für Fußgängerinnen und Fußgänger. Ursprünglich war vorgesehen, dass Stadt und Land diese Projekte gemeinsam finanzieren – eine entsprechende Vereinbarung besteht seit 2020. Nun stellt sich das Land jedoch quer und fordert einen grundlegenden Kurswechsel in der Grazer Verkehrspolitik.

Kritik an geplanter Umsetzung

Holzer begründet die Entscheidung mit Kritik an der Ausrichtung der Maßnahmen: „Wir stehen für eine Verkehrspolitik frei von Ideologie. Es ist nicht unser Zugang, die einen Verkehrsteilnehmer gegen andere auszuspielen. Eine durch die teilweise Einbahnregelung bereits entschärfte Straße durch weitere autofeindliche Maßnahmen mutmaßlich ‚sicherer‘ zu gestalten, widerspricht den Unfallzahlen der letzten Jahre – diese sind nämlich unauffällig. Nur aufgrund eines vorgeschobenen Grundes weiterhin einseitige Verkehrspolitik für ihre Klientel zu betreiben, wird vom Land Steiermark nicht finanziell unterstützt. Gesamtkosten in Höhe von rund 800.000 Euro müssen angesichts der angespannten Budgets im Land und in der Stadt klüger investiert werden. Wer die Zukunft für alle Verkehrsteilnehmer positiv gestalten will, muss über seinen eigenen Tellerrand hinausblicken.“

©Land Steiermark/Binder Verkehrslandesrätin Claudia Holzer kündigte an, dass sich das Land nicht an den Kosten für das Projekt beteiligen werde.

Neugestaltung soll auch Sicherheit auf Schulwegen erhöhen

Kritik kommt hingegen aus der Stadtpolitik. Dort wird betont, dass die Neugestaltung nicht nur dem Radverkehr dienen soll, sondern auch die Sicherheit auf Schulwegen erhöhen und die Aufenthaltsqualität im dicht besiedelten Bezirk Geidorf verbessern soll. Trotz des Rückzugs des Landes hält die Stadt an der Umsetzung fest. Das Behördenverfahren läuft bereits, ein Baustart wird nach Abschluss der Genehmigungen erwartet. Besonders scharf reagiert auch die KPÖ im Bezirk. Geidorfs Bezirksvorsteher Hanno Wisiak sieht hinter der Entscheidung des Landes vor allem parteipolitische Motive: „Es ist die freiheitliche Landesrätin, die hier ideologisch agiert – und vor lauter wahlkämpferischem Auto-Fetisch gegen die Sicherheit auf den Geidorfer Schulwegen handelt.“ Die Laimburggasse ist dabei mehr als nur eine Verkehrsader, sie dient auch als wichtiger Schulweg. Genau hier prallen die unterschiedlichen Interessen aufeinander: Während Anrainerinnen und Anrainer auf ausreichend Parkplätze pochen, fordern Familien und Bildungseinrichtungen mehr Sicherheit für Kinder. Laut Stadt sei versucht worden, diese gegensätzlichen Bedürfnisse in einem umfassenden Beteiligungsprozess bestmöglich zu vereinen.

©kk Hanno Wisiak: „Viele Menschen, die dort wohnen, wünschen sich dringend Verkehrsberuhigung, Kinder und Eltern mehr Sicherheit. Die Ärztin und die Bewohner im Süden der Straße brauchen Parkplätze. Diese unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen, ist alles andere als einfach – in einem breiten Beteiligungsprozess aber doch bestmöglich gelungen.“

Unterschiedlichen Interessen führen zu Konflikt

Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen gewinnt das Thema zusätzlich an politischer Brisanz. Ob die Fahrradstraße wie geplant umgesetzt wird, könnte letztlich auch vom Wahlausgang abhängen. Auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner stellt sich klar gegen den Rückzug des Landes. Sie kritisiert die Entscheidung als kurzsichtig und betont, dass Projekte wie jenes in der Laimburggasse entscheidend für sichere Schulwege, ein besseres Stadtklima und mehr Lebensqualität seien. Die Stadt wolle das Vorhaben daher unabhängig von der finanziellen Beteiligung des Landes umsetzen, heißt es in einem Bericht der Kleinen Zeitung.