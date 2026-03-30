Warum heute in der Grazer Elisabethinergasse Kipferl verschenkt werden

Der Startschuss zur Neugestaltung der Elisabethinergasse ist gefallen. Aus diesem Grund verteilen am heutigen Montag, dem 30. März Mitarbeiter der Holding Graz gratis Kipferl vor Ort.

Der Bereich zwischen Rösselmühlgasse und Annenstraße wird seit Montag, dem 30. März umfangreich modernisiert und aufgewertet. Eine Bushaltestelle wird neu errichtet, eine zweite Haltestelle saniert. Alle Leitungen werden neu verlegt, die adaptierte Ampelanlage wird für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Die Arbeiten werden bis 30. Oktober andauern. Mehr dazu hier: Grazer Elisabethinergasse wird ab März umfassend saniert. Die Holding Graz verteilt zum Startschuss der Arbeiten gratis Kipferl – solange der Vorrat reicht.