Von Bühne bis Technik: Junge Grazerinnen werfen Blick hinter die Kulissen

Der Girls‘ Day ist ein internationaler Aktionstag, der Mädchen und junge Frauen dazu motivieren soll, einen technischen, handwerklichen oder naturwissenscha­ftlichen Beruf zu ergreifen. Er findet üblicherweise am letzten Donnerstag im April statt. Auch die Stadt Graz nimmt schon seit Jahren mit einem besonders interessanten Programm daran teil. „Ich möchte Mädchen und junge Frauen dazu ermutigen, einen Beruf zu wählen, der sie fasziniert und ihren Stärken entspricht, auch wenn er eher als Männerberuf gesehen wird“, sagt Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr. „Die Berufswahl ist eine wichtige Entscheidung im Leben.“

Grazer Kunst- und Kultureinrichtungen können besucht werden

Auch heuer hat das Referat Frauen & Gleichstellung den Girls‘ Day wieder auf zwei Tage (Donnerstag, den 23. April und Freitag, den 24. April) erweitert. Besucht werden können dabei folgende Kunst- und Kultureinrichtungen: Oper Graz, Schauspielhaus Graz, art + event Theaterservice Graz – Dekorationswerkstatt, art + event Theaterservice Graz – Kostümwerkstatt, Next Liberty Kinder- und Jugendtheater, Kindermuseum Frida & freD. Dabei werden Berufe wie IT-Techniker:innen, technische Zeichner:innen, Elektriker:innen, Haustechniker:innen, Theatermaler:innen, Veranstaltungstechniker:innen, Tontechniker:innen u. v. m. im Rahmen von Führungen mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen vorgestellt. Die verschiedenen Teams nehmen die Mädchen mit in ihre Arbeitsbereiche und erzählen von ihren Berufen.