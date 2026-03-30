Fahndung läuft: Einbrecher gefasst, Komplize auf der Flucht

Ein Tatverdächtiger wurde nach einem versuchten Einbruch in Gratwein-Straßengel festgenommen. Die Fahndung nach seinem Komplizen läuft.

Ein Tatverdächtiger wurde nach einem versuchten Einbruch in Gratwein-Straßengel festgenommen. Die Fahndung nach seinem Komplizen läuft.

Gegen 12.37 Uhr wurde die Polizei zu einem versuchten Einbruch gerufen. Ersten Erhebungen zufolge versuchte ein Tatverdächtiger, in ein Wohnhaus einzudringen, während ein zweiter Tatverdächtiger offenbar „Schmiere“ stand. Ein Nachbar bemerkte den Vorfall und verständigte den Hausbesitzer, der sich im Nahbereich aufhielt. Dieser sprach die Tatverdächtigen an, woraufhin diese zu Fuß flüchteten.

Fahndung nach zweiten Tatverdächtigen

Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen sowie Fahndungsmaßnahmen auf. Gegen 13.24 Uhr konnte im Bereich des Bahnhofs Judendorf einer der beiden Tatverdächtigen, ein 46-jähriger Rumäne, angetroffen und festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Nach ihm wird weiterhin gefahndet. Der 46-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.