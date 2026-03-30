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/ ©FF Feldkirchen bei Graz
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Verkehrsunfall.
Auto landet nach Auffahrunfall in Feldkirchen bei Graz weit abseits der Unfallstelle.
Feldkirchen bei Graz
30/03/2026
Unfall

Crash mit Folgen: Auto nach Auffahrunfall meterweit weggeschleudert

Am Sonntagnachmittag, dem 29. März wurde die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Aus ungeklärter Ursache kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos, wobei ein Fahrzeug weit abseits der eigentlichen Unfallstelle zum Stillstand kam. „Die beim Unfall unbestimmten Grades verletzten Personen wurden umgehend vom Roten Kreuz versorgt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen, welche die Unfallstelle absicherte und nach Freigabe durch die Polizei die Fahrzeugbergung durchführte. Zudem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und Fahrzeugteile von der Straße entfernt.

Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Verkehrsunfall.
©FF Feldkirchen bei Graz
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 12:33 Uhr aktualisiert
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