/ ©FF Feldkirchen bei Graz
Crash mit Folgen: Auto nach Auffahrunfall meterweit weggeschleudert
Am Sonntagnachmittag, dem 29. März wurde die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen alarmiert.
Aus ungeklärter Ursache kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos, wobei ein Fahrzeug weit abseits der eigentlichen Unfallstelle zum Stillstand kam. „Die beim Unfall unbestimmten Grades verletzten Personen wurden umgehend vom Roten Kreuz versorgt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen, welche die Unfallstelle absicherte und nach Freigabe durch die Polizei die Fahrzeugbergung durchführte. Zudem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und Fahrzeugteile von der Straße entfernt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 12:33 Uhr aktualisiert
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