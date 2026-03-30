Neue Regel ab 2. April: Radfahren in der Schmiedgasse tagsüber verboten

In der Schmiedgasse gilt ab April ein neues Fahrverbot für Radfahrer. Tagsüber gehört die stark frequentierte Gasse nun ganz den Fußgängern - aus einem klaren Grund.

Ab dem Donnerstag, dem 2. April 2026, darfst du mit dem Fahrrad durch die Schmiedgasse nur noch zwischen 21 und 9 Uhr fahren. Tagsüber ist Schluss damit. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Stubenberggasse und Landhausgasse. Die Regelung tritt in Kraft, sobald die neuen Verkehrszeichen montiert sind. Hintergrund ist die hohe Frequenz an Fußgängern in diesem Bereich. Die Stadt will damit den Verkehr beruhigen und die Sicherheit erhöhen.

Gefährliche Situationen als Auslöser

Der Entscheidung gingen monatelange Beobachtungen voraus. Dabei zeigte sich: Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern gehören in der Schmiedgasse zum Alltag. Messungen ergaben außerdem, dass die erlaubte Schrittgeschwindigkeit oft deutlich überschritten wurde. Laut Stadt blieb es nicht bei Einzelfällen. Auch verstärkte Kontrollen konnten die Situation langfristig nicht entschärfen.

Polizei kontrolliert – mit Augenmaß

Die Einhaltung der neuen Regel wird von der Polizei überwacht. In der Anfangsphase setzt man auf Aufklärung. „Unsere Beamtinnen und Beamten werden hier fürs Erste vor allem aufklärend und sensibilisierend einschreiten“, erklärt Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland. Gleichzeitig stellt er klar: „Unabhängig davon wird jedoch speziell bei rücksichtslosem Fahrverhalten oder bei Vorliegen mehrerer Übertretungen keine Toleranz geübt.“

Stadt setzt auf klare Trennung

Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ist die Maßnahme ein notwendiger Schritt: „Ich gebe Sicherheit den Vorrang. Radfahrer haben in Parallelstraßen freie Fahrt.“ Mit der Neutorgasse und der Raubergasse stehen Alternativen zur Verfügung. Gerade mit Blick auf die kommende, belebte Jahreszeit will die Stadt Konflikte frühzeitig vermeiden und die Schmiedgasse tagsüber klar den Fußgängern überlassen.

©Stadt Graz/Foto Fischer Judith Schwentner setzt auf mehr Sicherheit: Tagsüber gehört die Schmiedgasse den Fußgängern.

Zustimmung, Kritik und klare Forderungen

Aus der Politik kommt breite, aber nicht einheitliche Zustimmung. SPÖ-Klubobfrau Doris Kampus begrüßt die Maßnahme: „Wir haben uns grundsätzlich immer für ein komplettes Radfahrverbot in der Schmiedgasse ausgesprochen. Umso mehr begrüßen wir diesen ersten Schritt in Form eines temporären Radfahrverbotes.“ Auch Bezirksvorsteher Alfred Strutzenberger sieht Handlungsbedarf: „Die Schmiedgasse war und ist eine wichtige Verbindung für Radfahrer, aber es ist auch nicht wegzuleugnen, dass es vermehrt zu gefährlichen Situationen kommt.“ Deutlich schärfer fällt die Kritik von KFG-Gemeinderat Alexis Pascuttini aus. Für ihn geht die Regel nicht weit genug: „Die Teilzeit-Fußgängerzone ist ein fauler Kompromiss, der angesichts der gegenwärtigen angespannten (Verkehrs-)Situation nicht ausreicht!“ Die Grazer Volkspartei sieht die Entscheidung hingegen als längst überfällig. Stadtrat Kurt Hohensinner betont: „Die Schmiedgasse ist eine Flanierzone und kein Durchfahrtskorridor.“ Auch von den NEOS kommt Zustimmung, allerdings mit Einschränkungen. Gemeinderat Philipp Pointner kritisiert vor allem die unterschiedlichen Regeln: „Solange es in der Innenstadt unterschiedliche zeitliche Ausnahmeregelungen gibt, werden sich Fußgeher und Radfahrer weiter in die Quere kommen.“