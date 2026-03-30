Graz: Neues Team erweitert Hilfe für Sehbehinderte

Am Standort Graz der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen tut sich etwas: Ab 1. April übernimmt ein neues Duo und baut das Angebot für Betroffene in der Steiermark spürbar aus.

Mit 1. April bekommt der Standort in der Petersgasse in Graz eine neue Leitung. Tim Peters und Gerhard Formann führen künftig gemeinsam die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen vor Ort. Damit setzt der Verein bewusst auf Kontinuität und frische Impulse zugleich. Beide sind bereits seit Jahren eng mit der Organisation verbunden und bringen viel Erfahrung mit.

Klare Aufgabenverteilung

Tim Peters ist schon länger als Freiwilliger und Mitglied aktiv. Künftig kümmert er sich vor allem um Veranstaltungen, die Beratung der Mitglieder und die Öffentlichkeitsarbeit. Unterstützung bekommt er von Gerhard Formann. Er bringt ebenfalls langjährige Erfahrung mit und übernimmt vor allem organisatorische und administrative Aufgaben am Standort.

Mehr Zeit für Beratung

Durch das neue Team können die Öffnungszeiten erweitert werden. Ab 1. April ist der Standort jeweils am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich sind individuelle Beratungstermine möglich – telefonisch unter 0316 / 49 60 96 oder per E-Mail an graz@hilfsgemeinschaft.at.

Neues Service für Betroffene

Ein weiteres Angebot richtet sich gezielt an Menschen mit Sehbehinderungen: Einmal im Monat gibt es eine Hilfsmittelberatung durch die Firma Videbis. Diese findet an jedem ersten Dienstag im Monat von 9 bis 12 Uhr statt. Wichtig: Eine Anmeldung ist bis spätestens Freitag davor erforderlich.