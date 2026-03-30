Gastro-Aus in der Sporgasse: INDIE BURGER sperrt zu
In der Grazer Sporgasse gehen die Lichter aus: INDIE BURGER schließt mit 1. April. Doch lange bleibt es nicht ruhig - schon Ende April bringt Florian Weitzer ein neues Gastro-Konzept ins Hotel Daniel.
Nach mehr als drei Jahren Betrieb ist Schluss: INDIE BURGER in der Grazer Sporgasse schließt am Mittwoch, dem 1. April 2026, seine Türen. Das Konzept setzte auf Burger, Schauküche und einen klaren Recyclingansatz. Viele Gäste nahmen das Angebot gut an. Trotzdem reichte es wirtschaftlich nicht aus, um den Betrieb weiterzuführen. Am Ende war das Konzept nicht mehr tragfähig.
„Es hat einfach nicht geklappt“
Für Betreiber Florian Weitzer ist das Ende ein spürbarer Einschnitt. „Ich habe einmal gehört, Scheitern sei die kleine Schwester der Innovation“, sagt er. „Wir haben es versucht, es war schön und hat super geschmeckt – aber am Ende hat es einfach nicht geklappt. Das tut weh, aber jetzt steht im Vordergrund, dass wir uns gut um all unsere Mitarbeiterinnen kümmern.“ Besonders wichtig ist ihm dabei der Umgang mit dem Team und den Partnerinnen. „Selbstverständlich wird nach Weitzer-Art niemand zurückgelassen – auch unsere Partner*innen nicht.“
Neues Projekt schon fix
Stillstand gibt es für Weitzer aber nicht. Bereits Ende April folgt der nächste Schritt: Im Hotel Daniel Graz eröffnet das neue Lokal „GRAZIE ROMA – Pizza con Cucina“. Damit zieht ein neues gastronomisches Konzept in die Stadt ein, das sich klar an der römischen Küche orientiert. Im Mittelpunkt stehen authentische Küche und eine offene Atmosphäre. Weitere Details zum Konzept will Weitzer in Kürze bekanntgeben.