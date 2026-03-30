Region Graz wird Namensgeber der ÖHB Cup Finals 2026

Großes Sportevent mit steirischem Bezug: Die Region Graz sichert sich die Namensrechte für die ÖHB Cup Finals 2026 in Wien und rückt damit den Handball und die Region selbst ins Rampenlicht.

Die Region Graz tritt bei den ÖHB Cup Finals 2026 erstmals als Namensgeber auf. Damit erhält das Finalevent im österreichischen Handball nicht nur einen neuen Namen, sondern auch eine klare regionale Handschrift. Der Bewerb wird künftig unter dem Titel „Region Graz ÖHB Cup Finals 2026“ geführt. Für den Österreichischen Handballbund ist das ein wichtiger Schritt, denn erstmals übernimmt er selbst die Organisation des Finalevents bei Frauen und Männern.

„Dass wir dafür die Region Graz gewinnen konnten freut uns besonders“

„Dass es uns direkt bei unserer Premiere der Ausrichtung der ÖHB Cup Finals gelungen ist, einen Naming Right-Partner zu finden, macht uns stolz und zeigt vor allem die Attraktivität des Events. Dass wir dafür die Region Graz gewinnen konnten freut uns besonders, da uns bereits eine tiefe Partnerschaft im Nachwuchsbereich verbindet“, erklärt Ferdinand Perktold, Manager Sales & Marketing beim ÖHB.

Finale in der Sport Arena Wien

Austragungsort der Spiele ist die neue Sport Arena Wien. Am 24. April 2026 stehen die Halbfinalspiele der Männer am Programm, einen Tag später folgen die Finalspiele der Frauen und Männer. Während die Halbfinalspiele live auf Krone TV übertragen werden, zeigt ORF Sport+ die Finalentscheidungen. Die Veranstaltung soll aber weit mehr als nur Spitzensport bieten. Rund um die Spiele ist ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant – von Schulhandball-Turnieren über Trainerfortbildungen bis hin zu einer Schiedsrichter-Tagung. „Das Engagement der Region Graz als Naming Right-Partner hilft uns, diese zwei Tage in ein einzigartiges Event für die österreichische Handball-Familie zu verwandeln. Wir sind dankbar für das Vertrauen in das Konzept von der ersten Stunde weg“, so Perktold.

Region Graz im Fokus

Für die Region Graz ist das Engagement mehr als nur ein Sponsoring. Es geht darum, sich überregional als Sport- und Lebensraum zu positionieren. Bereits seit 2025 ist die Region Nachwuchsförderpartner im ÖHB, nun folgt der nächste Schritt. „Sport verbindet Menschen – genau das möchten wir mit unserem Engagement bei der Nachwuchsförderung und nun auch bei den Region Graz ÖHB Cup Finals 2026 unterstreichen. Als Namensgeber der Veranstaltung schaffen wir zudem eine Bühne, um die Region Graz überregional sichtbar zu machen sowie als attraktiven und zukunftsorientierten Sportstandort zu präsentieren“, so Ekkhard Neuser vom Tourismusverband Region Graz.