Plabutschtunnel-Sanierung: 23.000 Autos könnten durch Graz rollen

Die geplante Generalsanierung des Plabutschtunnels in Graz wirft bereits jetzt Fragen auf. Während der mehrjährigen Bauzeit könnten zusätzliche Verkehrsbelastungen entstehen. Stadt und Land suchen daher nach Lösungen.

Für den Plabutschtunnel auf der A9 Pyhrnautobahn ist bis spätestens 2035 eine Generalsanierung vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen laut aktuellen Planungen vier bis fünf Jahre dauern. In dieser Zeit ist eine Verkehrsführung im Gegenverkehr durch nur eine Tunnelröhre vorgesehen. Um mögliche Auswirkungen frühzeitig abzufedern, stehen Stadt Graz, Land Steiermark und Asfinag bereits im Austausch.

Abstimmung zwischen Stadt und Land

Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) verweist auf laufende Gespräche und eine gemeinsame Vorgehensweise. „Wir sind um eine Lösung bemüht und gehen abgestimmt mit dem Land vor, um vorbereitet zu sein, damit der Stadt Graz kein Verkehrskollaps droht“, so Kahr. Ziel sei es, rechtzeitig Maßnahmen zu setzen.

©KPÖ/Julia Prassl

Dritte Tunnelröhre im Gespräch

Im Zuge der Diskussion wird auch ein zusätzlicher Entlastungstunnel thematisiert. Dabei handelt es sich um eine dritte Röhre ohne eigene Portale, die vom Land Steiermark vorgeschlagen wurde. Laut Kahr sollen alle Möglichkeiten geprüft werden: „Selbstverständlich werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um für eine tragfähige Lösung im Sinne aller Grazerinnen und Grazer zu finden.“

Mögliche Mehrbelastung im Fokus

Ausgehend von einer täglichen Verkehrsbelastung von rund 43.000 Fahrzeugen zeigt eine rechnerische Darstellung, dass bei einer einröhrigen Führung mehr als die Hälfte davon, etwa 23.000 Fahrzeuge, auf das Stadtgebiet ausweichen könnten. Diese mögliche Entwicklung wird von der Stadt kritisch gesehen.

Forderung nach tragfähiger Lösung

Die Stadt Graz betont, dass eine Überlastung des Verkehrsnetzes vermieden werden soll. „Es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass es zu Nachteilen kommt, die das Verkehrsregime in Graz überbeansprucht oder gar zum Kollabieren bringt“, hält Kahr fest. Entsprechend wird weiter an Alternativen gearbeitet.