Weltraum-Fund: Grazer weisen Dynamo erstmals nach

Grazer Weltraumforschende sorgen für Aufsehen: Erstmals wurde ein natürlicher „Dynamo“ rund um die Erde nachgewiesen. Die Entdeckung hilft, das Verhalten von Plasma im All, und sogar auf der Erde, besser zu verstehen.

Wenn Sonnenwind auf das Magnetfeld der Erde trifft, entsteht eine turbulente Zone - genau dort konnten Grazer Forschende erstmals einen natürlichen Dynamo im All nachweisen.

Wenn Sonnenwind auf das Magnetfeld der Erde trifft, entsteht eine turbulente Zone - genau dort konnten Grazer Forschende erstmals einen natürlichen Dynamo im All nachweisen.

Was bisher nur Theorie war, ist nun erstmals messbar: In der unmittelbaren Umgebung der Erde existiert ein natürlicher Prozess, der selbstständig Magnetfelder erzeugt. Ein internationales Team unter Leitung des Instituts für Weltraumforschung (IWF) in Graz konnte diesen sogenannten Dynamo in der Magnetosheath nachweisen. Diese Zone gilt als einer der turbulentesten Bereiche im erdnahen Weltraum. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlicht.

Was ist ein Dynamo im Weltall? Ein Dynamo ist ein natürlicher Prozess, bei dem Bewegung elektrische Ströme erzeugt und daraus entstehen Magnetfelder. Im Weltraum passiert das durch turbulentes, elektrisch geladenes Gas (Plasma), das sich chaotisch bewegt und so Magnetfelder verstärkt oder neu bildet.

Warum das Universum von Energie lebt

Energieumwandlung ist nicht nur auf der Erde entscheidend, etwa bei Strom aus Wind oder Wasser. Auch im Universum läuft vieles nach diesem Prinzip ab. In Sternen etwa sorgt heißes Plasma für Bewegung, die elektrische Ströme und daraus Magnetfelder erzeugt. Diese beeinflussen wiederum das Verhalten von Sternen und ganzen Galaxien. Der sogenannte Dynamo ist dabei ein zentraler Mechanismus, der genau diese Umwandlungen antreibt.

Messung mit vier NASA-Satelliten

Den entscheidenden Durchbruch brachte die NASA-Mission MMS. Vier Satelliten messen dabei gleichzeitig im All und liefern dreidimensionale Daten. So konnte das Team erstmals typische Muster beobachten, die die Theorie schon lange vorhergesagt hatte. „Wir entdeckten Regionen, in denen Magnetfelder durch Plasmaflüsse verstärkt werden, und andere, in denen die Felder schwächer und zurückgefaltet werden“, erklärt IWF-Plasmaphysiker Zoltan Vörös.

Erstmals direkt beobachtet

Besonders bemerkenswert: Diese Prozesse wurden noch nie so klar im Weltraum nachgewiesen. „Diese Merkmale stimmen mit langjährigen theoretischen Vorhersagen und numerischen Simulationen überein, wurden jedoch noch nie zuvor so deutlich im Weltraum beobachtet“, so Vörös. Damit gelingt ein wichtiger Schritt, um Modelle und Simulationen endlich mit realen Messdaten abzugleichen.

Bedeutung auch für die Erde

Die Erkenntnisse gehen weit über die Grundlagenforschung hinaus. Sie helfen, das sogenannte Weltraumwetter besser zu verstehen, das etwa Navigation, Kommunikation und Stromnetze beeinflussen kann. Gleichzeitig liefern sie wichtige Hinweise für die Entwicklung von Fusionsenergie. Denn die beobachteten Plasmaprozesse treten nicht nur im All auf, sondern auch in Reaktoren auf der Erde.