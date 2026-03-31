Gratis-Tiermarken in Graz: Damit Haustiere schneller heimfinden

Kleine Marke, große Wirkung: Gratis-Tiermarken sollen entlaufene Hunde und Katzen schneller nach Hause bringen. In Graz startet jetzt ein neues Projekt für mehr Sicherheit bei Haustieren.

Es gibt sie in verschiedenen Farben und Formen – Hundemarken für den besten Freund des Menschen sowie personalisierte Katzenmarken für Freigängerkatzen. Doch sie sehen nicht nur süß aus, sondern haben in vielen Fällen eine wichtige Funktion. Mit den Kontaktdaten des Hundebesitzers versehen, können sie im Notfall, wenn der Hund beispielsweise in einer Schrecksekunde ausbüchst, zur schnellen Rettung beitragen. Aus diesem Grund bietet KFG-Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher gemeinsam mit Sigrid Mesitz ein Projekt für Gratis-Tiermarken an.

Tiermarken für Hunde und Katzen

„Für Hundebesitzer besteht bei uns natürlich die Pflicht, diese chippen zu lassen und die Daten entsprechend in der Heimtierdatenbank eintragen zu lassen. Das gilt nach wie vor. Wir wollen mit den Gratis-Hundemarken einen Schritt weiter gehen und das Angebot der kostenlosen Tiermarke den Grazer Hunde- und auch Katzenbesitzern zukommen lassen. Denn auch bei Freigängerkatzen kann es sein, dass sich das Tier einmal verläuft oder wo versehentlich eingesperrt wird. Nachdem die Tiermarken mit den Kontaktdaten des Besitzers versehen sind, kann der Besitzer des Tieres so auf schnelle und einfache Weise kontaktiert werden – ohne ein Chip-Auslesegerät bei der Hand haben oder zum nächsten Tierarzt fahren zu müssen“, erklärt Claudia Schönbacher.

©Stadt Graz/Fischer KFG-Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher mit Sigrid Mesitz.

Projekt starte ab 1. April

Das Angebot der kostenlosen Tiermarke richtet sich dabei an Tierbesitzer in Graz. Um eine Tiermarke zu bekommen, kann man diese einfach gegen Nachweis der Registrierung bzw. des Impfpasses des Tieres oder auch, im Falle einer Katze, des eigenen Meldezettels bei der Firma Mesitz in der Grazer Mariahilferstraße 12 in Auftrag geben. Start des Projektes ist ab 1. April und läuft bis Ende des Jahres. Insgesamt werden 500 Tiermarken ausgegeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 07:21 Uhr aktualisiert