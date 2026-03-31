Rettenbachklamm: Beliebtes Grazer Ausflugsziel wieder begehbar

Gute Nachrichten für Wanderfans: Die Rettenbachklamm im Grazer Stadtteil Mariatrost ist nach einer längeren Sperre wieder geöffnet. Zuvor mussten dort dringend notwendige Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden, nachdem mehrere Stege und Brücken durch Witterungseinflüsse stark beschädigt waren. Zwei Brücken wurden komplett erneuert. Die Arbeiten gestalteten sich aufwendig, da große Holzteile in das steile Gelände transportiert werden mussten. Die Konstruktionen bestehen bewusst aus Holz, um sich möglichst unauffällig in die naturnahe Umgebung einzufügen.

Nach Verzögerungen: Rettenbachklamm kann wieder öffnen

Zwischenzeitlich sorgten starke Schneefälle für Verzögerungen, da zusätzliche Schäden durch umgestürzte Bäume entstanden und Wege freigeräumt werden mussten. Trotz dieser Herausforderungen konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Die jüngsten Stürme haben die Klamm weitgehend unbeschadet überstanden. Der Weg durch die Klamm bleibt jedoch ein alpiner Steig und erfordert entsprechende Vorsicht, betont der Alpenverein in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Besonders bei schlechten Wetterbedingungen wird davon abgeraten, durch die Klamm zu gehen