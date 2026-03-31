Graz: Schutzzone rund um den Metahofpark erneut verlängert

Die Schutzzone beim Grazer Metahofpark bleibt bestehen: Ab 1. April 2026 gilt sie erneut für sechs Monate. Hintergrund sind anhaltende Gefahren - besonders für Minderjährige im Umfeld.

Die Schutzzone rund um den Metahofpark in Graz wird erneut verlängert. Bereits seit Oktober 2024 steht das Gebiet unter besonderer Beobachtung, nun gilt die Verordnung ab 1. April 2026 wieder für weitere sechs Monate. Grundlage ist das Sicherheitspolizeigesetz. Die Maßnahme wird laut Polizei dann gesetzt, wenn eine konkrete Gefährdungslage besteht – aktuell ist das weiterhin der Fall.

Minderjährige im Fokus

Der Hauptgrund für die Verlängerung ist der Schutz junger Menschen. Laut Verordnung sind Minderjährige in diesem Bereich „im besonderen Ausmaß“ gefährdet. Dabei geht es um strafbare Handlungen nach dem Strafgesetzbuch sowie um Delikte im Zusammenhang mit Suchtmitteln. Die Schutzzone soll genau hier ansetzen und vorbeugen.

Bereits viele Einsätze

Dass die Maßnahme Wirkung zeigt, zeigen auch Zahlen aus der Vergangenheit: Seit Einführung der Schutzzone im Oktober 2024 wurden im Bereich Metahofpark rund 180 Betretungsverbote ausgesprochen. Zudem stellte die Polizei etwa 350 Gramm Suchtmittel wie Marihuana und Kokain sicher. Auch Schwerpunktkontrollen hätten laut Polizei zu einem spürbar besseren Sicherheitsgefühl beigetragen.

Großflächiger Bereich betroffen

Die Schutzzone umfasst neben dem Metahofpark auch mehrere umliegende Straßenzüge, darunter Teile der Keplerstraße, Babenbergerstraße, Annenstraße oder die Metahofgasse. Damit erstreckt sich die Maßnahme über ein weites Gebiet im Grazer Stadtteil Lend.

©LPD Stmk Polizei kann in der Schutzzone Personen wegweisen und Betretungsverbote aussprechen.

Strenge Regeln und klare Frist

Innerhalb der Zone kann die Polizei Personen wegweisen oder ihnen das Betreten verbieten, wenn der Verdacht besteht, dass sie strafbare Handlungen begehen könnten. Wer sich nicht daran hält, riskiert Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 4.600 Euro. Die Verordnung gilt vorerst sechs Monate und endet spätestens danach automatisch, außer, sie wird erneut verlängert.