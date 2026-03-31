Neuer KPJ-Standort: Med Uni Graz bildet nun auch in Kainbach aus

In Kainbach bei Graz wurde ein wichtiger Schritt für die medizinische Ausbildung gesetzt: Das Institut für Inklusive Medizin ist jetzt offizielle Lehrordination der Med Uni Graz - mit Fokus auf Menschen mit Beeinträchtigungen.

Ein Meilenstein für die Steiermark: Das Institut für Inklusive Medizin der Barmherzigen Brüder in Kainbach bei Graz ist ab sofort anerkannte Lehrordination der Medizinischen Universität Graz. Medizinstudierende können hier im Klinisch-Praktischen Jahr (KPJ) einen Monat lang Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Inklusive Medizin absolvieren. Dabei lernen sie direkt im Alltag, wie die Versorgung von Menschen mit intellektuellen und mehrfachen Beeinträchtigungen funktioniert – von der Ordination bis zu Hausbesuchen und Visiten.

Vertrag offiziell unterzeichnet

Fixiert wurde die Zusammenarbeit bereits am 3. Februar 2026. Unterzeichnet wurde der Vertrag von Gesamtleiter Frank Prassl, dem Ärztlichen Direktor Friedrich Rous sowie Institutsleiterin Ehrentraud Roitner – im Beisein von Frater Paulus Kohler. Kurz darauf folgte auch die offizielle Bestätigung durch die Med Uni Graz. Damit steht das Institut nun offiziell als Ausbildungsort zur Verfügung.

©Barmherzige Brüder v.l.n.r.: Offizielle Anerkennung als Lehrordination: Dr. Friedrich Rous, Dr. Ehrentraud Roitner und Mag. Frank Prassl, MBA präsentieren das Zertifikat der Medizinischen Universität Graz.

Lernen mitten in der Praxis

Für Studierende bedeutet das: Sie sind direkt im Geschehen. Sie arbeiten im Ordinationsbetrieb mit, begleiten Hausbesuche und nehmen an interdisziplinären Fallbesprechungen teil. Unterstützt werden sie dabei von einer modernen Infrastruktur – von ausgestatteten Behandlungsräumen bis hin zu EKG und digitalen Systemen. Besonders ist auch die enge Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen im Haus. Dazu zählen unter anderem Ergo- und Physiotherapie, Logopädie, Psychologie oder Diätologie. Diese multidisziplinäre Umgebung schafft Lernmöglichkeiten, die es in kleineren Einrichtungen so nicht gibt.

Umgang mit besonderen Bedürfnissen

Ein zentraler Teil der Ausbildung ist der Umgang mit Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen. Dabei geht es nicht nur um medizinisches Wissen, sondern auch um Kommunikation, Empathie und Zeit. Studierende lernen, Hemmungen abzubauen und Sicherheit im Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu gewinnen. „Viele Studierende erleben bei uns, dass Inklusive Medizin neben Fachwissen vor allem Zeit, Beziehung und Haltung braucht. Ziel ist es, Hemmungen abzubauen und Kompetenz aufzubauen – damit inklusive Gesundheitsversorgung künftig selbstverständlicher Teil der Regelversorgung wird“, erklärt Institutsleiterin Ehrentraud Roitner. Auch Gesamtleiter Prassl betont die Bedeutung: „Mit der Anerkennung als Ausbildungsordination setzen wir ein klares Zeichen: Inklusive Medizin gehört in die Mitte der medizinischen Ausbildung. Wir übernehmen Verantwortung, zukünftige Ärztinnen und Ärzte praxisnah auf jene Patientengruppen vorzubereiten, die im bestehenden Gesundheitssystem oft besondere Aufmerksamkeit benötigen.“

Erfahrung seit Jahren

Ganz neu ist die Lehre im Institut nicht. Bereits seit 2006 werden dort Studierende im Rahmen von Hospitationen ausgebildet. Die steigende Nachfrage nach praxisnaher Erfahrung führte nun zur offiziellen Anerkennung als Lehrordination. Das Institut selbst besteht seit 2019 und hat sich auf die Versorgung von Menschen mit intellektuellen und mehrfachen Beeinträchtigungen spezialisiert. Neben dem Standort in Kainbach gibt es seit 2024 auch Angebote im Murtal. Damit leistet die Einrichtung einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung in der Steiermark.