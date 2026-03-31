Auto überschlug sich auf A2 – fehlende Rettungsgasse kostete Zeit

Unfall auf der A2 bei Graz: Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Dabei wurde eine Person verletzt. Für Unmut bei den Einsatzkräften sorgte die fehlende Rettungsgasse.

Ein Unfall auf der Südautobahn zeigte, wie entscheidend die Rettungsgasse ist und was passiert, wenn sie nicht funktioniert.

Ein Unfall auf der Südautobahn zeigte, wie entscheidend die Rettungsgasse ist und was passiert, wenn sie nicht funktioniert.

Am Dienstag, dem 31. März 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz zu einem Verkehrsunfall auf die A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Gegen 12.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus. Vor Ort zeigte sich rasch das Ausmaß: Ein Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich am Dach liegen. Eine Person wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Rettungsgasse funktionierte nicht

Doch während jede Minute zählte, kam es zu Verzögerungen bei der Anfahrt. Der Grund: Die Rettungsgasse funktionierte nicht. Das sorgte für deutlichen Unmut bei den Einsatzkräften. Die Feuerwehr hielt fest: „Die Rettungsgasse funktionierte beim heutigen Einsatz überhaupt nicht, dies kostete wertvolle Minuten.“

©Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz | Auf der A2 bei Graz überschlug sich ein Auto und blieb am Dach liegen. Die Rettung verzögerte sich durch die fehlende Rettungsgasse.

Mehrere Kräfte im Einsatz

Umgehend wurde die Unfallstelle abgesichert, um weitere Gefahren für den Verkehr zu verhindern. Gleichzeitig kümmerten sich die Einsatzkräfte um ausgelaufene Betriebsmittel und unterstützten sowohl das Abschleppunternehmen als auch das Rote Kreuz. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei, ASFINAG, Rettung und ein Abschleppdienst im Einsatz. Alle arbeiteten Hand in Hand, um die Situation rasch unter Kontrolle zu bringen. Gegen 13.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Unfallstelle wurde geräumt und der Verkehr auf der A2 wieder freigegeben.