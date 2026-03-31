Auto überschlug sich auf A2 – fehlende Rettungsgasse kostete Zeit
Unfall auf der A2 bei Graz: Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Dabei wurde eine Person verletzt. Für Unmut bei den Einsatzkräften sorgte die fehlende Rettungsgasse.
Am Dienstag, dem 31. März 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz zu einem Verkehrsunfall auf die A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Gegen 12.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus. Vor Ort zeigte sich rasch das Ausmaß: Ein Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich am Dach liegen. Eine Person wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.
Rettungsgasse funktionierte nicht
Doch während jede Minute zählte, kam es zu Verzögerungen bei der Anfahrt. Der Grund: Die Rettungsgasse funktionierte nicht. Das sorgte für deutlichen Unmut bei den Einsatzkräften. Die Feuerwehr hielt fest: „Die Rettungsgasse funktionierte beim heutigen Einsatz überhaupt nicht, dies kostete wertvolle Minuten.“
Mehrere Kräfte im Einsatz
Umgehend wurde die Unfallstelle abgesichert, um weitere Gefahren für den Verkehr zu verhindern. Gleichzeitig kümmerten sich die Einsatzkräfte um ausgelaufene Betriebsmittel und unterstützten sowohl das Abschleppunternehmen als auch das Rote Kreuz. Neben der Feuerwehr standen auch Polizei, ASFINAG, Rettung und ein Abschleppdienst im Einsatz. Alle arbeiteten Hand in Hand, um die Situation rasch unter Kontrolle zu bringen. Gegen 13.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Unfallstelle wurde geräumt und der Verkehr auf der A2 wieder freigegeben.