Unfall in Graz: E-Bike-Lenkerin (48) bei Kollision verletzt

In Graz-Wetzelsdorf kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike. Eine 48-jährige Grazerin wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Dienstag, dem 31. März 2026, ereignete sich gegen 15.45 Uhr in der Klusemannstraße in Graz ein Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Grazerin war mit ihrem E-Bike unterwegs und wollte eine Kreuzung geradeaus überqueren. Zur selben Zeit näherte sich ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Norden der Kreuzung. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision zwischen dem Auto und dem E-Bike. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau von ihrem Rad.

Verletzungen unbestimmten Grades

Die 48-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Sowohl am E-Bike als auch am Wagen entstand Sachschaden. Weitere Details zur Höhe des Schadens sind derzeit nicht bekannt.