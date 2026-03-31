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Foto auf 5min.at zeigt die Klusemannstraße in Graz.
Eine 48-jährige E-Bike-Lenkerin wurde bei einer Kollision mit einem Auto in Graz verletzt.
Graz
31/03/2026
In Wetzelsdorf

Unfall in Graz: E-Bike-Lenkerin (48) bei Kollision verletzt

In Graz-Wetzelsdorf kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike. Eine 48-jährige Grazerin wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)

Am Dienstag, dem 31. März 2026, ereignete sich gegen 15.45 Uhr in der Klusemannstraße in Graz ein Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Grazerin war mit ihrem E-Bike unterwegs und wollte eine Kreuzung geradeaus überqueren. Zur selben Zeit näherte sich ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Norden der Kreuzung. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision zwischen dem Auto und dem E-Bike. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau von ihrem Rad.

Verletzungen unbestimmten Grades

Die 48-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Sowohl am E-Bike als auch am Wagen entstand Sachschaden. Weitere Details zur Höhe des Schadens sind derzeit nicht bekannt.

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