Lehrer schlagen Alarm: „Kinder wissen nicht, wie man aufs Klo geht“

Von Graz bis in die Obersteiermark: Schulen kämpfen mit Herausforderungen, die oft verborgen bleiben. Es geht um fehlende Grundlagen, Konflikte und den Einfluss sozialer Medien.

Ein Klassenzimmer voller Farben und Lernmaterialien, doch der Alltag ist fordernd. An einer Volksschule in Graz-Gries berichten Lehrerinnen, dass viele Kinder grundlegende Dinge erst lernen müssen. Es geht nicht nur um Lesen oder Rechnen, sondern um einfache Routinen des Alltags. Eine Lehrerin schildert gegenüber der „Kleinen Zeitung„: „Wir haben Kinder, die nicht wissen, wie man sich die Hände wäscht, wie man richtig aufs Klo geht oder sich danach sauber macht.“ Das verändert den Unterricht massiv. Statt bei den üblichen Grundlagen zu beginnen, müssen viele Kinder erst an Basisfähigkeiten herangeführt werden.

Respekt lernen gehört dazu

Neben dem Unterricht steht vor allem das soziale Miteinander im Fokus. Die Kinder lernen, Unterschiede zu akzeptieren und respektvoll miteinander umzugehen. Kommt es zu Ausgrenzung oder problematischen Aussagen, greifen Lehrkräfte sofort ein. Themen wie Religion oder Gleichberechtigung werden bewusst aufgegriffen und gemeinsam besprochen. Trotz der Herausforderungen zeigt sich: Der Umgang miteinander funktioniert oft besser als erwartet.

Gewalt ist nicht überall gleich

Während Gewalt an manchen Standorten kaum Thema ist, sieht es andernorts anders aus. Laut „Kleiner Zeitung“ gab es 2024 steiermarkweit 350 Anzeigen mit Tatort Schule oder Bildungseinrichtung. An einer Schule in Neuberg an der Mürz kommt es immer wieder zu körperlichen Auseinandersetzungen, vor allem in Pausen. Aus kleinen Rangeleien entwickeln sich zunehmend ernstere Situationen.

Wenn Konflikte eskalieren

Auch das Verhalten mancher Eltern verschärft die Lage. Konflikte werden oft sofort emotional geführt, Schuld wird bei anderen gesucht oder externe Schritte eingeleitet. Eine Direktorin beschreibt die Dynamik so: „Aus Spaß wird schnell Ernst.“ Kleine Vorfälle können dadurch rasch eskalieren und größere Kreise ziehen.

Soziale Medien als Einflussfaktor

Ein zentraler Treiber für viele Entwicklungen sind soziale Medien. Kinder und Jugendliche orientieren sich an Inhalten, die wenig mit ihrem Alltag zu tun haben. Das wirkt sich auch in der Schule aus, etwa im Umgang miteinander oder im Verständnis von Grenzen. Schulen versuchen gegenzusteuern, etwa mit Sozialarbeit und Einheiten zum sozialen Lernen.

Schule am Limit

Die Beispiele zeigen: Schule ist längst mehr als Wissensvermittlung. Es geht um Erziehung, soziale Kompetenz und den Umgang mit gesellschaftlichen Veränderungen. Viele Probleme bleiben im Hintergrund, doch sie prägen den Alltag von Lehrkräften und Kindern zunehmend.