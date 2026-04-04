Halbmarathon in Graz: Diese Buslinien werden umgeleitet

Am Sonntag, dem 12. April 2026, kommt es in Graz wegen des Halbmarathons zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen. Zwischen etwa 8 und 14.30 Uhr sind zentrale Straßenzüge wie Grabenstraße, Bergmanngasse und Glacisstraße gesperrt. Das wirkt sich direkt auf mehrere Buslinien aus. Besonders betroffen sind die Linien 39, 58, 62 und 63. Für Fahrgäste bedeutet das: Umleitungen, verkürzte Strecken und teils komplett entfallene Haltestellen.

Linie 39 fährt nur verkürzt

Die Buslinie 39 wird deutlich eingeschränkt. Vom Jakominiplatz kommend endet sie bereits bei der Maiffredygasse. Zahlreiche Haltestellen wie Geidorfplatz, Kreuzgasse oder Wirtschaftskammer/tim werden nicht angefahren. Die Busse werden stattdessen über die Glacisstraße und Leonhardstraße umgeleitet. Wer weiter stadtauswärts möchte, muss auf alternative Verbindungen ausweichen.

Linien 58 und 63 werden geteilt

Noch komplizierter wird es bei den Linien 58 und 63: Sie werden jeweils in zwei Teilstrecken aufgesplittet. Beide Linien fahren im Bereich rund um die Keplerbrücke über Umleitungen durch kleinere Straßen wie Wickenburggasse oder Theodor-Körner-Straße. Wichtige Haltestellen wie Grabenstraße, Geidorfplatz oder Uni-Standorte fallen dabei weg. Zusätzlich wird bei der Linie 63 die Haltestelle Merangasse verlegt, während die Station Reiterkaserne neu dazukommt.

Linie 62 endet früher

Auch die Linie 62 ist betroffen. Sie wird von Puntigam kommend vorzeitig in der Carnerigasse beendet. Der Abschnitt bis zum WIFI WKO/tim entfällt komplett. Haltestellen wie das Senior:innenzentrum oder die Heinrich-Casper-Gasse können nicht bedient werden. Innerhalb des verkürzten Abschnitts bleibt der Betrieb jedoch aufrecht.

Holding Graz gibt Tipps für Fahrgäste

Damit du trotzdem ans Ziel kommst, empfiehlt die Holding Graz alternative Routen. So kannst du etwa von der Wirtschaftskammer zum Jakominiplatz auf die Straßenbahnlinie 5 ausweichen. Auch Verbindungen vom Hauptbahnhof werden angepasst, etwa mit den Linien 1 oder 7. In manchen Fällen bleibt jedoch nur der Fußweg – etwa zwischen Liebiggasse und Keplerbrücke. „Da die Bergmanngasse gesperrt ist, können Sie nur zu Fuß gehen“, so die Holding Graz.