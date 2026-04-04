Unfall in Thal: Motorrad kracht in Auto – Lenker verletzt

In Thal im Bereich Kollerbergweg kam es am Karfreitag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Motorradlenker wurde verletzt.

Am Karfreitag, dem 3. April 2026, gegen 13.03 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Der Einsatzort lag in Thal, im Bereich des Kollerbergwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte ein Wagen mit einem Motorrad. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ist derzeit nicht bekannt. Beim Unfall wurde der Lenker des Motorrades unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung übernahm die medizinische Erstversorgung des Verletzten. Danach wurde er weiter betreut.

Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr Steinberg-Rohrbach übernahm unmittelbar nach dem Eintreffen wichtige Sicherungsmaßnahmen. Zuerst wurde die Unfallstelle abgesichert, um weitere Gefahren zu vermeiden. Zusätzlich richteten die Einsatzkräfte einen Brandschutz ein. Auch die Bergung der beiden beschädigten Fahrzeuge gehörte zu ihren Aufgaben. Sowohl der Wagen als auch das Motorrad wurden bei dem Unfall beschädigt. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Mannschaft rückte wieder ins Rüsthaus ein.