Baustelle sorgt für Umleitung bei Grazer Buslinie

Wegen Bauarbeiten wird eine wichtige Grazer Buslinie umgeleitet. Fahrgäste müssen sich auf Änderungen einstellen. Welche Strecke betroffen ist, liest du hier.

Wegen einer Straßensanierung in der Messendorfer Straße kommt es bei der Buslinie 75 zu Änderungen. „Linie 75: Um­lei­tung für eine Woche“, informiert die Holding Graz. Die Umleitung gilt von Freitag, 10. April 2026, ab 4.30 Uhr bis Freitag, 17. April 2026, bis 24 Uhr. In diesem Zeitraum müssen sich Fahrgäste auf geänderte Routen und Haltestellen einstellen.

Neue Route stadtauswärts

In Richtung Raaba Kreisverkehr fahren die Busse ab der Haltestelle Styriastraße nicht wie gewohnt. Stattdessen führt die Strecke über Messendorfgrund, Styriastraße, Maggstraße, den St.-Peter-Gürtel und die St. Peter Hauptstraße weiter zum Raaba Kreisverkehr. Die Endhaltestelle wird dabei auf den Steig A der Linie 72 verlegt.

Mehrere Haltestellen betroffen

Durch die Umleitung ändern sich auch mehrere Haltestellen. Die Haltestelle Maggstraße wird in die Maggstraße verlegt. Center Ost/Neufeldweg wandert auf den St.-Peter-Gürtel. Die Haltestelle Prinzhoferweg entfällt komplett. Zusätzlich wird die Haltestelle Köglerweg mitbedient.

Auch Richtung Murpark fährt der Bus anders

Auch in Richtung Liebenau Murpark gibt es Änderungen. Die Busse starten bei der Haltestelle Raaba Kreisverkehr (Steig A der Linie 72) und fahren über die St. Peter Hauptstraße sowie den St.-Peter-Gürtel weiter. Von dort geht es über Center Ost, Maggstraße, Styriastraße und Messendorfgrund zurück auf die gewohnte Strecke.

Was du beachten solltest

Auch in dieser Richtung fallen Haltestellen weg oder werden verlegt. Prinzhoferweg wird nicht bedient. Center Ost/Neufeldweg wird zur Haltestelle Center Ost verschoben. Die Haltestelle Maggstraße wird ebenfalls in die Maggstraße verlegt. Wenn du regelmäßig mit der Linie 75 unterwegs bist, solltest du vorab deine Route prüfen und mehr Zeit einplanen.