Autofahrerin entdeckt Katze im Baum – Feuerwehr rückt aus

Am Karsamstag wurde die Feuerwehr zu einer besonderen Tierrettung gerufen: Eine Katze hatte sich auf einen Baum verirrt. Dank einer Autofahrerin konnte schnell geholfen werden.

Eigentlich hätte es ein ruhiger Karsamstag werden können, doch für die Feuerwehr Steinberg-Rohrbach kam alles anders. „Über Telefon wurden wir heute am Karsamstag zu einer Tierrettung gerufen“, schildern die Einsatzkräfte. Der Grund: Eine Katze, die sich auf einen Baum verirrt hatte und offenbar nicht mehr alleine herunterkam.

Autofahrerin reagiert sofort

Entdeckt wurde der Vierbeiner von einer aufmerksamen Autofahrerin. Während ihrer Fahrt fiel ihr die Katze im Baum auf. Doch sie zögerte nicht lange und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die Feuerwehr rückte daraufhin aus und kümmerte sich um die Rettung der Katze. Den Einsatzkräften geland es schließlich, das Tier sicher vom Baum zu holen.

©LM d.S. Birigt Zöhrer/FF Steinberg-Rohrbach Die Kameraden der Feuerwehr Steinberg-Rohrbach befreiten die Katze rasch aus ihrer misslichen Lage im Baum.

Suche nach den Besitzern

Nach der erfolgreichen Rettung wurde die Katze der Autofahrerin übergeben. „Die Katze wurde der Dame übergeben, die sich im Anschluss auf die Suche nach den Besitzern gemacht hat“, berichten die Florianis.