Alexis Pascuttinis NEOS-Debüt: Als „Dornröschen“ sorgt er für Aufsehen

Der umstrittene Parteiwechsel von KFG-Klubchef Alexis Pascuttini erreicht ein neues Level: In einem ersten gemeinsamen Video mit den NEOS zeigt er sich öffentlich mit einer ungewöhnlichen Inszenierung als „Dornröschen“.

Doch was vor allem auffällt, ist die Inszenierung: In einer Szene liegt Pascuttini am Boden, dargestellt als schlafendes „Dornröschen“.

Doch was vor allem auffällt, ist die Inszenierung: In einer Szene liegt Pascuttini am Boden, dargestellt als schlafendes „Dornröschen“.

Die Ausgangslage ist weiterhin einzigartig im Grazer Gemeinderat: Alexis Pascuttini ist nach wie vor Klubchef der KFG, kandidiert aber gleichzeitig für die NEOS bei der kommenden Gemeinderatswahl. Diese Doppelrolle sorgt seit Tagen für Gesprächsstoff, 5 Minuten hat berichtet. Während die KFG offiziell an der Zusammenarbeit festhält, tritt Pascuttini nun bereits sichtbar für seine neue politische Heimat auf. Die Frage, die viele beschäftigt: Wie lange kann dieses Konstrukt noch funktionieren?

Warum Pascuttini noch KFG-Klubchef ist

Der Grund für diese ungewöhnliche Konstellation liegt nicht in politischer Taktik allein, sondern vor allem in rechtlichen Details. Würde Pascuttini den KFG-Klub sofort verlassen, würde dieser seine Klubstärke verlieren. Damit wären nicht nur politische Einflussmöglichkeiten eingeschränkt, auch laufende Verfahren könnten betroffen sein. Die KFG ist als Rechtsnachfolger des früheren FPÖ-Klubs in mehrere juristische Auseinandersetzungen eingebunden. Diese Rolle will man nicht gefährden. KFG-Chefin Claudia Schönbacher betonte zuletzt, dass genau diese Verfahren weitergeführt werden müssen. Gleichzeitig machte sie klar: Die Situation sei alles andere als gewöhnlich.

Enttäuschung und Spannungen im Hintergrund

Neben den rechtlichen Fragen spielt auch die menschliche Ebene eine Rolle. Innerhalb der KFG sorgt der Wechsel für Unmut. Schönbacher sprach offen von Enttäuschung über den Ablauf. Auch persönliche Konflikte wurden öffentlich, etwa im Zusammenhang mit Aussagen in sozialen Netzwerken, die sogar rechtliche Konsequenzen nach sich zogen. Trotzdem hält man offiziell an einer professionellen Zusammenarbeit fest, zumindest bis zur Wahl am 28. Juni.

NEOS starten in den Wahlkampf, Pascuttini mittendrin

Während die KFG noch versucht, Stabilität zu bewahren, gehen die NEOS bereits in den Wahlkampfmodus über. Am 9. April werden die Kandidaten offiziell präsentiert. An der Spitze steht Philipp Pointner, Pascuttini ist auf Listenplatz drei gereiht. Doch schon jetzt ist klar: Pascuttini spielt im Wahlkampf eine sichtbare Rolle.

Video sorgt für Aufsehen

Mit einem ersten gemeinsamen Video setzen die NEOS ein klares Zeichen. Darin widmen sich Pointner und Pascuttini einem Thema, das viele Grazer bewegt: der Burgruine Gösting, 5 Minuten hat berichtet. Pointner bezeichnet die Ruine als bedeutendes Wahrzeichen und kritisiert, dass sie seit Jahren nicht ausreichend genutzt werde. Pascuttini unterstreicht das Potenzial, auch aus persönlicher Sicht als Bewohner des Stadtteils. Doch was vor allem auffällt, ist die Inszenierung: In einer Szene liegt Pascuttini am Boden, dargestellt als schlafendes „Dornröschen“. Pointner steht daneben und erklärt, dass die NEOS die Burgruine „aus dem Dornröschenschlaf wecken“ wollen. Dann der Schnitt: Pascuttini „erwacht“. Die Botschaft am Ende: Graz brauche Menschen, die handeln und genau das wolle man tun.

Politische Botschaft hinter der Inszenierung

Das Video ist mehr als nur ein kreativer Social-Media-Clip. Es zeigt klar: Pascuttini ist bereits Teil des NEOS-Wahlkampfs und positioniert sich aktiv. Die symbolische Darstellung als „Dornröschen“ soll offenbar vermitteln, dass Stillstand beendet und neue Impulse gesetzt werden sollen. Gleichzeitig wird damit aber auch seine neue Rolle öffentlich sichtbar, noch bevor er seine alte vollständig verlassen hat. Genau darin liegt die politische Sprengkraft. Während Pascuttini bereits für die NEOS wirbt, bleibt er formal Klubchef der KFG. Für die Partei bedeutet das einen Spagat: Einerseits will man die rechtlichen Rahmenbedingungen sichern, andererseits wächst der Druck durch die öffentliche Wahrnehmung. Die Frage, wie lange diese Doppelrolle tragfähig ist, wird damit immer drängender.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 14:00 Uhr aktualisiert