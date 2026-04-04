Das Annenviertel startet große Tauschaktion in der Murmetropole

Das ANNENVIERTEL ist in Graz längst ein fixer Bestandteil des Stadtlebens geworden. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2014 steht vor allem eines im Mittelpunkt: die aktive Mitgestaltung durch die Menschen vor Ort. Seinen Ursprung hat das Projekt in der intensiven Stadtteilarbeit rund um die Neugestaltung der Annenstraße. Damals wurde gemeinsam mit Bewohnern an Ideen gearbeitet, wie das Viertel lebenswerter gestaltet werden kann. Die positive Resonanz auf diese Projekte war schließlich der Auslöser, die Initiative dauerhaft weiterzuführen. Heute basiert das ANNENVIERTEL auf einem sogenannten „Bottom-up“-Ansatz. Das bedeutet: Die Menschen im Viertel bringen sich selbst ein, entwickeln Projekte und setzen diese gemeinsam um. Manche unterstützen finanziell, andere helfen tatkräftig mit oder bringen ihre eigenen Ideen ein. Genau dieses Zusammenspiel macht den Charakter des Viertels aus.

Pflanzen weitergeben statt wegwerfen

Mit einer neuen Aktion setzt das ANNENVIERTEL nun ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Gesucht werden Pflanzen aller Art, die zu Hause keinen Platz mehr haben oder einfach weitergegeben werden sollen. Die Idee dahinter ist simpel und zugleich wirkungsvoll: Pflanzen sollen nicht entsorgt, sondern in neue Hände gegeben werden. Damit bleiben sie im Kreislauf und bereiten anderen Menschen Freude. Wer Pflanzen abgeben möchte, kann diese im ANNENVIERTLER Büro in der Annenstraße vorbeibringen. Dort werden sie gesammelt, gepflegt und für den nächsten Schritt vorbereitet. Die Annahme erfolgt regelmäßig immer mittwochs von 13 bis 16 Uhr. Besonders wichtig ist dabei die Frist bis zum 17. April. Denn anschließend werden alle gesammelten Pflanzen bei einer großen Pflanzentauschbörse im Kunsthaus Graz verteilt. Dort finden sie ein neues Zuhause und werden Teil eines nachhaltigen Kreislaufs, der das Viertel und die Stadt miteinander verbindet.

Gemeinsam singen für eine bessere Welt

Neben der Pflanzenaktion steht im April auch ein besonderes Event im Fokus: der „Chor zur Rettung der Welt“. Am 8. April wird das ANNENVIERTLER Büro zum Treffpunkt für alle, die gemeinsam singen möchten. Dabei geht es nicht um musikalische Perfektion, sondern um das gemeinsame Erlebnis. Gesungen werden Lieder, die sich mit großen Themen beschäftigen: Frieden, Zusammenhalt, Klimaschutz und gesellschaftliche Herausforderungen. Die Initiative versteht sich als offener Raum, in dem jede und jeder mitmachen kann, unabhängig von Erfahrung oder musikalischem Hintergrund.