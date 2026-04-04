Nach Amoklauf in Graz: FPÖ und ÖVP fordern strengere Schul-Regeln

Der Amoklauf am BORG Dreierschützengasse im Juni 2025 hat die Stadt tief erschüttert. Zehn Menschen verloren ihr Leben. Die Tat wirkt bis heute nach, auch politisch. Jetzt gibt es einen neuen Verstoß im Bereich Sicherheit.

Nach dem Amoklauf vergangenen Juni gibt es jetzt einen neuen Vorstoß für mehr Sicherheit an Schulen.

Nach dem Amoklauf vergangenen Juni gibt es jetzt einen neuen Vorstoß für mehr Sicherheit an Schulen.

Der 10. Juni 2025 hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt, 5 Minuten hat berichtet. Die Ereignisse an der Grazer Schule haben eine breite Diskussion darüber ausgelöst, wie sicher Bildungseinrichtungen tatsächlich sind und wo es möglicherweise Lücken im System gibt. Seither wurden vielerorts erste Maßnahmen gesetzt, etwa strengere Zugangskontrollen oder organisatorische Anpassungen im Schulalltag. Doch die politische Aufarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen.

Gemeinsamer Vorstoß im Landtag

Nun machen FPÖ und ÖVP in der Steiermark gemeinsame Sache. Mit einem Antrag im Landtag wollen sie eine grundlegende Änderung im Umgang mit Informationen bei Schulwechseln anstoßen. Der Kern der Forderung: Schulen sollen künftig mehr über neue Schüler wissen dürfen als bisher. Aktuell werden beim Schulwechsel vor allem administrative Daten weitergegeben. Dazu zählen persönliche Stammdaten, schulische Leistungen und der bisherige Bildungsweg. Nach Ansicht der beiden Parteien reicht das nicht aus, um potenzielle Risiken rechtzeitig zu erkennen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Sie argumentieren, dass wichtige Hinweise auf problematische Entwicklungen im bisherigen System verloren gehen könnten, weil sie nicht verpflichtend dokumentiert oder weitergeleitet werden.

Was sich ändern soll

Der Antrag zielt darauf ab, den Informationsfluss deutlich auszuweiten. Künftig sollen auch sogenannte sicherheitsrelevante Vorfälle erfasst und an die nächste Schule übermittelt werden. Dazu zählen etwa Drohungen, gewalttätige Auseinandersetzungen oder wiederholte Konflikte im schulischen Umfeld. Auch die Gründe für einen Schulwechsel sollen künftig transparenter gemacht werden. Hinter diesen Forderungen steht ein klarer Gedanke: Prävention. Schulen sollen besser vorbereitet sein und frühzeitig erkennen können, ob es bei einzelnen Schülerinnen oder Schülern besonderen Unterstützungsbedarf gibt oder potenzielle Risiken bestehen. Durch mehr Informationen könnten gezieltere Maßnahmen gesetzt werden, um Eskalationen zu verhindern.

Umsetzung liegt beim Bund

Trotz des politischen Vorstoßes im Land ist die Umsetzung nicht unmittelbar möglich. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Schulbereich werden auf Bundesebene geregelt. Das bedeutet, dass eine tatsächliche Änderung nur durch entsprechende Anpassungen der Bundesgesetze erfolgen kann. Der Antrag versteht sich daher auch als Signal in Richtung Bundesregierung.

Balance zwischen Sicherheit und Datenschutz

Gleichzeitig ist das Thema sensibel. Die Weitergabe von Informationen über sicherheitsrelevante Vorfälle wirft unweigerlich Fragen zum Datenschutz und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte auf. Es gilt abzuwägen, wie viel Information notwendig ist, um Sicherheit zu gewährleisten, ohne dabei Schülerinnen und Schüler vorschnell zu stigmatisieren.