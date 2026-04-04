Graz wird Tattoo-Hotspot: „Wildstyle Messe“ bringt Szene-Elite

Die Tattoo-Szene blickt nach vorne: 2027 wird die Wildstyle & Tattoo Messe auch in Graz Halt machen. Mit dabei sind internationale Künstler, spektakuläre Shows und ein Event, das weit über klassische Tattoos hinausgeht.

Die Wildstyle & Tattoo Messe zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Events ihrer Art in Europa. Nun steht fest: Im April 2027 kommt das Format auch nach Graz. Damit wird die steirische Landeshauptstadt für zwei Tage zum Zentrum der internationalen Tattoo-Szene. Über hundert Künstler aus aller Welt werden erwartet, von etablierten Größen bis hin zu aufstrebenden Talenten. Für Besucher bedeutet das: Einblick in unterschiedlichste Stilrichtungen, Trends und Techniken der modernen Hautkunst.

Mehr als nur Tattoos

Doch die Veranstaltung geht weit über klassische Tätowierkunst hinaus. Die Wildstyle Messe ist längst ein Gesamterlebnis. Neben Tattoos und Piercings stehen auch Shows und Live-Acts auf dem Programm. Rock- und Metal-Bands sorgen für die passende Atmosphäre, während spektakuläre Performances zusätzliche Highlights setzen. Auch kulinarisch wird einiges geboten: Streetfood-Stände verwandeln das Gelände in einen Treffpunkt für Genießer.

Event mit Geschichte

Hinter der Messe steckt eine Erfolgsgeschichte, die vor mehr als 30 Jahren begann. Die Wildstyle war eine der ersten Tattoo-Veranstaltungen in Österreich und hat sich seither zu einem internationalen Fixpunkt entwickelt. Millionen Besucher haben das Event bereits erlebt, Tendenz steigend. Dass die Messe nun wieder verstärkt durch Österreich tourt, kommt nicht von ungefähr. Die Nachfrage nach solchen Events ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Tattoos sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, die Szene wächst stetig weiter. Auch Graz gilt dabei als wichtiger Standort. Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem kreativen Hotspot entwickelt, mit einer lebendigen Szene aus Kunst, Musik und Subkultur. Die Station in Graz ist Teil einer größeren Tour durch ganz Österreich, so gibt es auch einen Stopp in Klagenfurt, 5 Minuten hat berichtet. Neben der steirischen Landeshauptstadt sind auch weitere Städte eingeplant. Ziel ist es, die Szene zu vernetzen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.