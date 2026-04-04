GAK jubelt weiter: Dritter Sieg in Serie bringt wichtigen Heimerfolg

Der GAK bleibt auf Erfolgskurs: Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz feiern die Grazer den dritten Sieg in Serie. Damit verschaffen sie sich im Abstiegskampf eine deutlich bessere Ausgangsposition.

Drei Erfolge in Folge, das ist nicht nur ein sportliches Ausrufezeichen, sondern auch ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Drei Erfolge in Folge, das ist nicht nur ein sportliches Ausrufezeichen, sondern auch ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Von Beginn an war klar, in welche Richtung dieses Spiel gehen sollte. Der GAK trat selbstbewusst auf, übernahm das Kommando und setzte die Gäste aus Linz früh unter Druck, 5 Minuten hat berichtet. Gegen tief stehende Oberösterreicher suchten die Grazer geduldig ihre Chancen und kamen über Standardsituationen und Flanken zu ersten Möglichkeiten. Die Linzer hingegen konzentrierten sich zunächst auf die Defensive und versuchten, kompakt zu stehen.

Führung kurz vor der Pause

Die verdiente Führung für die Hausherren fiel wenige Minuten vor dem Seitenwechsel, wenn auch mit etwas Glück. Nach einer Flanke kam es im Strafraum zu einer unglücklichen Aktion eines Linzer Verteidigers, der den Ball mit der Hand berührte. Nach VAR-Überprüfung zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Alexander Hofleitner übernahm Verantwortung und verwandelte den Elfmeter souverän zur Führung.

Linz kommt stärker zurück

Nach der Pause präsentierten sich die Gäste deutlich aktiver. Mit frischen Kräften brachte Blau-Weiß mehr Tempo ins Spiel und suchte nun selbst den Weg nach vorne. Der Druck zahlte sich aus: Nach einer schnellen Kombination im Strafraum gelang Ronivaldo der Ausgleich. Plötzlich war das Spiel völlig offen, beide Teams suchten die Entscheidung. In dieser Phase zeigte der GAK erneut seine Effizienz. Ramiz Harakate nahm sich aus der Distanz ein Herz und zog ab. Der Ball wurde unglücklich abgefälscht und war für den Torhüter nicht mehr zu halten. Das Tor brachte die Entscheidung und große Erleichterung im Stadion.

Emotionen nach dem Treffer

Nach seinem Treffer sorgte Harakate mit seinem Jubel noch für zusätzliche Emotionen. Sein Verhalten vor dem Gästesektor blieb nicht ohne Folgen, der Schiedsrichter zeigte Gelb. Drei Erfolge in Folge, das ist nicht nur ein sportliches Ausrufezeichen, sondern auch ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Der Vorsprung auf das Tabellenende wächst und gibt der Mannschaft zusätzliche Sicherheit für die verbleibenden Spiele.