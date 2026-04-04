Gratis Familienfest in Graz: Wundergarten am Schlossberg wird eröffnet

Am Schlossberg entsteht ein neuer Ort zum Entdecken: Der Wundergarten wird am 12. April feierlich eröffnet, mit freiem Eintritt, Kinderprogramm und vielen Mitmach-Stationen. Ein Frühlingsevent für die ganze Familie.

Mit dem Wundergarten bekommt Graz einen neuen Treffpunkt im Grünen, mitten im historischen Umfeld des Schlossbergs. Der Innenhof des Graz Museums wurde neugestaltet und soll künftig ein Ort sein, an dem sich Natur, Geschichte und Freizeit verbinden. Neue Bäume sorgen für Schatten, Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein und verschiedene Stationen bringen Bewegung und spielerisches Lernen zusammen. Der Anspruch: Ein Platz, der nicht nur schön ist, sondern auch erlebt werden kann.

Eröffnung wird zum großen Fest

Am Sonntag, 12. April, wird die neue Anlage offiziell eröffnet und das mit einem ganztägigen Festprogramm. Zwischen 10 und 18 Uhr verwandelt sich der Wundergarten in eine lebendige Erlebniswelt. Der Eintritt ist frei, das Angebot richtet sich bewusst an Familien, Kinder und alle, die den Schlossberg einmal anders entdecken möchten.

Spielen, entdecken und staunen

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erleben. Kinder können sich auf eine neue Kletterstation freuen, die von den Nestern des seltenen Waldrapps inspiriert ist. Zusätzlich gibt es kreative Mitmachangebote wie das Basteln von Vogelmasken. Auch ein Landschaftsmodell lädt dazu ein, die Pflanzenwelt des Schlossbergs besser kennenzulernen. Der Garten wird so zu einem Ort, der nicht nur zum Spielen einlädt, sondern auch Wissen vermittelt.

Theater, Führung und süße Pause

Das Programm bietet über den Tag verteilt mehrere Highlights. Neben der offiziellen Eröffnung am Vormittag sorgt ein Kindertheater für Unterhaltung. Die Aufführungen verbinden Musik, Fantasie und Tierfiguren zu einem Erlebnis für junge Besucher. Wer mehr über den Schlossberg erfahren möchte, kann an einer Führung teilnehmen und in die Geschichte dieses besonderen Ortes eintauchen. Und auch für Genuss ist gesorgt: Eine Eisdiele sorgt für die passende Erfrischung an einem hoffentlich sonnigen Frühlingstag. Alle Informationen gibt es hier.