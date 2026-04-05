Führungswechsel bei Seilbahnen: Berchthaller folgt auf Girardoni

In der Fachgruppe Seilbahnen kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Mag. Fabrice Girardoni, Bergbahnen Stuhleck GmbH, hat nach sieben Jahren seine Funktion als Obmann zurückgelegt. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Mag. Daniel Berchthaller, Reiteralm Bergbahnen GmbH. & Co.K, bisher Obmann-Stellvertreter, die Leitung der Fachgruppe.

Wechsel in der Führung der Fachgruppe Seilbahnen

Berchthaller ist seit 2017 Mitglied im Fachgruppenausschuss und verfügt über langjährige Erfahrung in der Branchenvertretung. Die Funktion des Obmann-Stellvertreters übernimmt künftig Stephan Berger, der dem Ausschuss bereits seit 2015 angehört. „Wir danke für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Die Seilbahnbranche hat sich erfolgreich weiterentwickelt, und ich bin überzeugt, dass dieser Weg konsequent fortgesetzt wird“, so Landesgruppenobmann und WK-Präsident Josef Herk. Der Wirtschaftsbund bedankt sich bei Fabrice Girardoni für seinen langjährigen Einsatz. Als Obmann und zuvor als Obmann-Stellvertreter hat er die Entwicklung der Fachgruppe maßgeblich geprägt. Er bleibt dem Ausschuss weiterhin erhalten. „Mit Daniel Berchthaller übernimmt ein erfahrener Branchenvertreter die Führung. Gemeinsam werden wir uns weiterhin mit Nachdruck für die Anliegen der Seilbahnunternehmen einsetzen“, heißt es seitens Direktor Jochen Pack.