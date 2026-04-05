Alko-Unfall in Graz: Motorradfahrer bei Frontal-Crash schwer verletzt

Samstagabend, 4. April 2026, kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Dabei wurde eine Person schwer sowie eine weitere leicht verletzt. Der Pkw-Lenker war alkoholisiert.

Kurz vor 20 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem Pkw auf der Lustbühelstraße in Graz/Waltendorf unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 32-jähriger Grazer mit seinem Motorrad auf derselben Straße in Richtung Westen. Auf dem Sozius befand sich eine 35-jährige Grazerin.

PKW-Lenker betrunken, Motorradfahrer schwer verletzt

In weiterer Folge kam es zu einer Frontalkollision, bei dem der Motorradlenker zu Sturz kam. Er erlitt schwere Verletzungen, die 35-Jährige leichte. Beide wurden ins LKH Graz gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Der 30-Jährige fuhr nach der Frontallkollision gegen einen parkenden Pkw. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt. Ein Alkomattest mit dem Pkw-Lenker verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.