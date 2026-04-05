Dichter Rauch: Feuerwehren bekämpfen Kellerbrand in Graz

In der Nacht auf Ostersonntag ist in der Brandhofgasse in Graz ein Kellerbrand ausgebrochen. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Insgesamt standen sechs Fahrzeuge der Grazer Feuerwehren im Einsatz. Die Brandursache wird derzeit polizeilich untersucht.

Insgesamt standen sechs Fahrzeuge der Grazer Feuerwehren im Einsatz. Die Brandursache wird derzeit polizeilich untersucht.

In der Nacht auf Ostersonntag ging bei der Berufsfeuerwehr Graz ein Notruf zu einem Kellerbrand in der Brandhofgasse ein. Sowohl die Berufsfeuerwehr als auch das Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Graz rückten umgehend aus.

Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Ostersonntag in Graz

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Mehrparteienhaus bereits verlassen. Dichter Rauch drang aus den Kellerfenstern teilweise in das Stiegenhaus und in einzelne Wohnungen. Dank der funktionierenden Brandrauchentlüftung blieb das Stiegenhaus jedoch als Fluchtweg nutzbar. Unter schwerem Atemschutz setzte die Feuerwehr einen Rauchschutzvorhang am Kellerabgang, lokalisiert den Brand und löschte ihn innerhalb weniger Minuten mit einem C-Rohr. Ein Hochleistungslüfter wurde anschließend zur Entrauchung eingesetzt.

Wasserleitung geplatzt

Durch das Feuer platzte eine Wasserleitung, wodurch die Versorgung für das Wohnhaus abgedreht werden musste. Zudem kam es zu Schäden an der Elektroinstallation; der Notdienst der Energie Graz wurde alarmiert. Die geflüchteten Bewohnerinnen und Bewohner wurden vom Roten Kreuz versorgt, verletzt wurde niemand. Insgesamt standen sechs Fahrzeuge der Grazer Feuerwehren im Einsatz. Die Brandursache wird derzeit polizeilich untersucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 09:07 Uhr aktualisiert