Promente: „Innenwelt“-Kunstausstellung kommt wieder nach Graz

Die Kunstausstellung „Innenwelt“ von pro mente steiermark geht in die siebte Runde und macht im April erneut in Graz Station. Unter dem Titel „Hoffnung ≠ Zuversicht“ setzen sich die Künstler mit psychischer Gesundheit auseinander.

Seit dem Jahr 2023 widmen sich Teilnehmerinnen, Kundinnen und Bewohnerinnen von promente steiermark kreativ den verschiedensten Themen zu psychischer Gesundheit und Krankheit. Die einzigartigen Kunstwerke, die dabei entstehen, werden schließlich in den „Innenwelt“- Kunstausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert.

„Innenwelt“-Kunstausstellung kommt im April wieder nach Graz

Nun findet die Kunstausstellung bereits zum 7. Mal in Graz statt: Künstlerische Werke zum Thema „Hoffnung ≠ Zuversicht“ konfrontieren die Betrachterinnen dabei mit der Passivität des Hoffens, die im Gegensatz zur aktiven Zuversicht steht: „Unsere Künstler*innen bringen zum Ausdruck, mit welchen Gefühlen und Emotionen diese abstrakten Begrifflichkeiten individuell assoziiert werden können“, sagt Peter Wildbacher, Kunstprojekt-Verantwortlicher bei pro mente steiermark. Kunterbunte, einmalige Innenwelten werden so wieder in der Kunstausstellung präsentiert, die am 8. April 2026 in Graz eröffnet wird. Ein Teil der dort ausgestellten Kunstwerke wird vor Ort zum Verkauf angeboten. Der Gesamterlös eines jeden Kunstwerkes wird dabei an den jeweiligen Künstler weitergegeben.