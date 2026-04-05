Zukunftsbild für Graz: So könnte die Murmetropole 2040 aussehen

Wie sieht die Stadt in knapp 15 Jahren aus? Eine neue Zukunftsvision liefert jetzt konkrete Bilder: mehr Grünflächen, kühlere Plätze und neue Wege für den Verkehr. "Realutopia Graz" gibt jetzt Antworten.

Wie könnte Graz in knapp 15 Jahren aussehen, wenn Klimaziele konsequent umgesetzt werden? Genau darauf gibt die sogenannte „Realutopie Graz 2040“ jetzt eine Antwort. Statt abstrakter Pläne liefert die Stadt konkrete Bilder, etwa vom Lendplatz, einem der zentralen Orte in Graz. Rund 15 Experten aus unterschiedlichen Fachabteilungen haben gemeinsam ein Szenario entwickelt, das zeigt: Ein klimaneutrales Graz ist keine abstrakte Idee, sondern greifbar und lebenswert. Dort wird sichtbar, wie sich das Stadtbild verändern könnte: mehr Grünflächen, zusätzliche Beschattungen und klar strukturierte Wege für Fußgänger sowie Radfahrer.

„Wir brauchen Bilder von der Zukunft“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont die Bedeutung solcher Darstellungen: „Wir brauchen Bilder von der Zukunft, die Mut machen und Orientierung geben.“ Für sie ist klar, wohin die Entwicklung gehen soll: „Ich sehe ein Graz vor mir, das spürbar grüner und lebendiger ist: mit schattigen Bäumen und kühlen Plätzen an heißen Sommertagen, mit sicheren Wegen für Kinder, ältere Menschen und alle, die in unserer Stadt unterwegs sind.“ Damit wird deutlich: Es geht nicht nur um Optik, sondern um konkrete Verbesserungen im Alltag der Menschen.

Lendplatz als Beispiel für den Wandel

Der Lendplatz steht stellvertretend für viele Orte in Graz. Heute ist er ein belebter Treffpunkt, doch die Zukunftsvision zeigt, wie stark sich dieser Raum verändern könnte. Mehr Bäume sollen Schatten spenden, neue Aufenthaltsbereiche das Verweilen angenehmer machen. Gleichzeitig sorgen klar gekennzeichnete Wege für mehr Sicherheit im Verkehr. Der Platz wird damit nicht nur grüner, sondern auch funktionaler.

Vision und Realität greifen ineinander

Stadtbaudirektor Bertram Werle erklärt, dass die dargestellten Bilder auf realen Entwicklungen basieren: „Bilder sagen oft mehr als tausend Worte: Mit der Realutopie wollen wir zeigen, dass ein klimaneutrales Graz 2040 erstrebenswert ist.“ Am Beispiel des Lendplatzes werde sichtbar, wie bestehende Projekte und neue Ideen zusammenwirken können: „Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist bereits im Gange, das Element Wasser in der Stadt besser erlebbar zu machen, ist noch Vision. Doch genau daran arbeiten wir schon heute – für ein Graz, in dem Menschen auch morgen gerne leben.“

Mehr Grün, mehr Lebensqualität

Ein zentraler Punkt der Vision ist die Anpassung an steigende Temperaturen. Mehr Bäume, begrünte Flächen und neue Gestaltungselemente sollen helfen, Hitze in der Stadt zu reduzieren. Plätze wie der Lendplatz könnten dadurch auch an heißen Tagen wieder angenehme Aufenthaltsorte werden. Gleichzeitig wird die Stadtstruktur so verändert, dass sich unterschiedliche Nutzungen besser ergänzen, vom Verkehr bis zur Freizeit.

Kinder zeichnen ihre Stadt von morgen

In einem Zeichenwettbewerb an Grazer Volksschulen bringen mehr als 20 Klassen ihre Vorstellungen von der Stadt 2040 zu Papier. Für viele der teilnehmenden Kinder ist das keine ferne Zukunft, es ist ihre eigene. Sie werden hier lernen, arbeiten, unterwegs sein, Familien gründen. Es ist ihre Stadt, die wir heute gestalten. Die besten Arbeiten werden im Juni im Rathaus ausgestellt. Judith Schwentner dazu: „Wenn Kinder über Stadt nachdenken, dann sind da Bilder voller Fantasie und Klarheit. Sie sehen weder Zuständigkeiten noch Budgets, sondern Möglichkeiten. Und genau darum geht es mir. Es ist ihre Stadt im Jahr 2040. Deshalb höre ich besonders genau hin. Ich bin neugierig darauf, was sie sich wünschen und nehme ihre Ideen sehr ernst.“