„Murarium“: Bekommt Graz bald ein neues Naturmuseum an der Mur?

Die Mur hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Durch verschiedene Maßnahmen zur Revitalisierung sowie infrastrukturelle Eingriffe hat sich nicht nur das Erscheinungsbild des Flusses gewandelt, sondern auch die Tier- und Pflanzenwelt entlang des Wassers. Genau hier setzt ein neuer Vorschlag von Spitzenkandidaten der FPÖ für die Gemeinderatswahl René Apfelknab an: Die Natur der Mur soll stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt werden. Apfelknab bringt dafür ein sogenanntes Murarium ins Spiel. Dabei handelt es sich nicht um ein klassisches Museum, sondern um eine kompakte Ausstellung, die die Vielfalt des Flusses anschaulich präsentieren soll, so aus einem Bericht des Grazer. Geplant ist eine Kombination aus mehreren Modulen, die gemeinsam eine Fläche von rund 100 Quadratmetern bilden. Der Fokus liegt auf einem niederschwelligen Zugang: Besucher sollen die Natur der Mur einfach und verständlich erleben können.

©Fischer René Apfelknab bringt das Murarium ins Spiel.

Mobiles Konzept entlang der Mur

Ein besonderer Aspekt der Idee ist die Mobilität. Das Murarium soll nicht dauerhaft an einem Ort stehen, sondern entlang der Mur versetzt werden können. Dadurch könnte es unterschiedliche Stadtteile erreichen und flexibel eingesetzt werden. So würde das Projekt nicht nur ein fixer Standort sein, sondern ein wanderndes Angebot für die gesamte Stadt. Für den Betrieb ist eine Kooperation mit verschiedenen Organisationen vorgesehen. Vereine aus Bereichen wie Fischerei, Botanik oder Naturschutz könnten ihr Wissen einbringen und die Inhalte gestalten. Damit soll sichergestellt werden, dass das Murarium fachlich fundiert und gleichzeitig verständlich aufbereitet ist. Auch touristische Aspekte spielen eine Rolle, das Projekt könnte als zusätzliche Attraktion für Besucherinnen und Besucher der Stadt dienen.

Natur stärker ins Bewusstsein rücken

Hinter der Idee steht ein klarer Gedanke: Die Mur soll nicht nur als Fluss wahrgenommen werden, sondern als Lebensraum. Viele Entwicklungen der letzten Jahre sind im Alltag kaum sichtbar. Ein Projekt wie das Murarium könnte dazu beitragen, diese Veränderungen greifbarer zu machen und das Bewusstsein für Natur und Umwelt zu stärken. Ob und wie das Projekt tatsächlich umgesetzt wird, ist derzeit noch offen. Neben der Finanzierung stellt sich auch die Frage, wie ein solches Konzept langfristig betrieben werden kann.