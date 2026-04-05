Wirbel um „Flugdach“ in Graz: Abriss trotz Denkmalschutz geplant

Mitten im Grazer Zentrum sorgt ein Bauprojekt aktuell für Diskussionen: Das sogenannte „Flugdach Scheiner“ nahe der Oper soll abgerissen werden und das, obwohl es unter Schutz steht. Experten und Initiativen schlagen Alarm.

In den integrierten Vitrinen wurden über Jahrzehnte hinweg Projekte, Modelle und Ideen präsentiert, unter anderem von der TU Graz, dem Haus der Architektur oder dem Joanneum.

In den integrierten Vitrinen wurden über Jahrzehnte hinweg Projekte, Modelle und Ideen präsentiert, unter anderem von der TU Graz, dem Haus der Architektur oder dem Joanneum.

Das Flugdach stammt aus den 1960er-Jahren und galt lange als besonderer Ort für Architekturvermittlung. In den integrierten Vitrinen wurden über Jahrzehnte hinweg Projekte, Modelle und Ideen präsentiert, unter anderem von der TU Graz, dem Haus der Architektur oder dem Joanneum. Für viele Fachleute ist die Konstruktion daher mehr als nur ein Dach: Sie sehen darin ein Stück Baugeschichte, jetzt soll aber genau jenes Dach abgerissen werden, berichten mehrere Medien. Dies sorgt für viel Kritik.

Kritik aus Fachkreisen

Besonders scharf fällt die Kritik aus der Architekturszene aus. Die Altstadtsachverständigenkommission (ASVK) hatte das Objekt zuvor als schützenswert eingestuft. Umso größer ist nun die Verwunderung über den geplanten Abriss. „Das ist eine Architektur-Ikone der 60er-Jahre“, heißt es aus Fachkreisen. Dass ein geschütztes Objekt nun dennoch entfernt werden soll, sorgt für Unverständnis. Seitens der Stadt wird der Abriss mit dem Zustand des Bauwerks begründet. Die Konstruktion gilt als sanierungsbedürftig. Stattdessen soll an dieser Stelle künftig ein neuer, hochwertiger Grünraum entstehen. Ein entsprechender Abbruchbescheid liegt bereits vor.

Initiative kämpft für Erhalt

Doch der Widerstand wächst: Die Initiative „Save built Culture“ will sich mit Experten für den Erhalt einsetzen. Gemeinsam mit einem Bauingenieur wurde das Dach bereits untersucht, mit dem Ergebnis, dass eine Sanierung grundsätzlich möglich sei. Auch finanzielle Argumente werden ins Feld geführt: Mittel aus dem Altstadterhaltungsfonds könnten laut Befürwortern für eine Renovierung genutzt werden. Zusätzlichen Druck bringt ein Einspruch gegen den Abbruchbescheid. Damit ist klar: Die Zukunft des Flugdachs ist noch offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 15:58 Uhr aktualisiert