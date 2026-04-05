Eintritt frei: Stadt Graz lädt zu besonderem Kinoabend ins KIZ Royal

Ein Kinoabend für alle und das kostenlos: In Graz wird am 16. April zu einer besonderen Filmvorstellung eingeladen. Stadtrat Robert Krotzer und das Integrationsreferat der Stadt Graz laden ins KIZ Royal Kino.

Gezeigt wird der Film „Noch lange keine Lipizzaner“ der Regisseurin Olga Kosanović. Die Produktion aus dem Jahr 2025 widmet sich einer hochaktuellen Frage: Wer gehört eigentlich dazu? Der Film beleuchtet das Thema Identität aus unterschiedlichen Perspektiven und setzt sich mit gesellschaftlichen Zuschreibungen auseinander. Dabei geht es um Zugehörigkeit, Herkunft und das Verständnis von „österreichisch sein“.

©Stadt Graz/Foto Fischer Unter dem Motto Kino für Alle lädt auch heuer das Integrationsreferat der Stadt Graz zu einem kostenlosen Kinobesuch ins KIZ Royal.

Kostenloser Kinoabend im KIZ RoyalKino

Die Vorführung findet am Donnerstag, dem 16. April, um 18 Uhr im KIZ RoyalKino (Saal 1) in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz statt. Der Eintritt ist frei, ein bewusst niederschwelliges Angebot, das möglichst vielen Menschen den Zugang ermöglichen soll. Die Karten werden am Veranstaltungstag ab 17 Uhr direkt vor Ort ausgegeben. Wer dabei sein möchte, muss sich vorab anmelden. Die Anmeldung ist noch bis Mittwoch, 15. April, per E-Mail möglich. Damit soll sichergestellt werden, dass genügend Plätze für alle Interessierten zur Verfügung stehen.