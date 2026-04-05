„The Bricks“ in Graz: Neues Wohnprojekt mit Murblick gestartet

Mitten in Graz entsteht ein neues Wohnprojekt: In der Lagergasse und am Grieskai fiel jetzt der Startschuss für „The Bricks“. Der Wohnbauträger ÖWG setzt damit auf urbanes Wohnen in zentraler Lage, mit direktem Blick auf die Mur.

Die Lage könnte kaum zentraler sein: Direkt an der Mur, nur wenige Schritte vom Augarten entfernt. Wer hier künftig wohnt, hat sowohl die Stadt als auch Grünflächen praktisch vor der Haustür. Supermärkte, Cafés, Schulen und Kinderbetreuung sind fußläufig erreichbar, gleichzeitig laden Murufer und Parkanlagen zum Abschalten ein.

Kleine bis mittlere Wohnungen geplant

Die Wohnungen sind zwischen 29 und 70 Quadratmeter groß und reichen von zwei bis vier Zimmern. Gedacht sind sie sowohl für Menschen, die selbst einziehen wollen, als auch für Anleger. Was alle Einheiten gemeinsam haben: Jede Wohnung bekommt einen Balkon oder eine Dachterrasse. Außerdem sind die Gebäude barrierefrei zugänglich. Im Erdgeschoss ist zusätzlich eine rund 48 Quadratmeter große Gewerbefläche geplant, inklusive eigener Terrasse. Ob Büro, kleines Studio oder kreatives Konzept: Die Fläche bietet Spielraum für unterschiedliche Nutzungen.

©ÖWG Wohnbauträger Spatenstich von The Bricks 2 (v. l. n. r.): DI Martin Pober (Prokurist WBT) und DI Doris Enzensberger-Gasser (Geschäftsführung Lieb Bau Weiz).

Auffällige Fassade mit Ziegeln

Optisch setzt das Projekt auf klare Linien und ein Material, das man in Graz gut kennt: Ziegel. Vertikale Ziegelwände ziehen sich durch die Fassade und rahmen Fenster und Balkone ein. Dazwischen sorgen große Glasflächen für helle Räume. „Hier entsteht ein ausgewogenes architektonisches Spiel zwischen Ziegelflächen und großformatigen Glasflächen“, sagt Geschäftsführer Hans Schaffer. Geplant sind zwei Baukörper mit sechs und acht Stockwerken sowie jeweils einem ausgebauten Dachgeschoss. Je nach Tageszeit verändert sich das Erscheinungsbild, etwa durch Jalousien, die die Fassade unterschiedlich wirken lassen. Der Baustart ist erfolgt, jetzt wird Schritt für Schritt gebaut. Bis zur Fertigstellung dauert es noch rund eineinhalb Jahre. Fertig sein soll alles im Herbst 2027.