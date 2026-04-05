Sturm schlägt Rapid 2:0 und baut Tabellenführung aus

Sturm Graz hat im Bundesliga-Topspiel ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Die Grazer gewinnen auswärts gegen Rapid Wien mit 2:0 und bauen damit ihre Tabellenführung weiter aus.

Die Partie begann intensiv, beide Teams suchten früh den Weg nach vorne. Doch die besseren Chancen hatte Sturm. Kurz vor der Pause wurden die Grazer dafür belohnt: Nach einem Eckball reagierte Albert Vallci am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung.

Sturm bleibt auch nach der Pause gefährlich

Nach dem Seitenwechsel versuchte Rapid, mehr Druck aufzubauen, doch die entscheidende Szene spielte sich erneut auf der anderen Seite ab. Ein Fehler von Rapid-Goalie Hedl brachte Sturm das zweite Tor: Einen Abschluss konnte der Keeper nicht festhalten, Seedy Jatta nutzte die Chance eiskalt und stellte auf 2:0. Die Wiener bemühten sich zwar um den Anschlusstreffer, blieben offensiv aber zu ideenlos. Die beste Möglichkeit vergab Yusuf Demir, der aus kurzer Distanz über das Tor schoss. Auch ein möglicher Elfmeter wurde nicht gegeben, insgesamt fehlte Rapid die Durchschlagskraft. Mit der Führung im Rücken spielte Sturm die Partie souverän herunter. Die Grazer standen defensiv stabil und ließen kaum gefährliche Aktionen zu. Auch mehrere Wechsel auf beiden Seiten brachten keine entscheidende Wendung mehr. Mit dem 2:0-Erfolg setzt Sturm Graz ein klares Zeichen im Kampf um die Meisterschaft. Der Vorsprung an der Tabellenspitze wächst und die Konkurrenz gerät weiter unter Druck.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 19:09 Uhr aktualisiert