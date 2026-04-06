Zwischen Likes und Lebenssinn: Neues Theaterstück feiert Premiere in Graz

In Graz wird der Optimierungswahn zur Bühne: „Das Orakel spricht“ feiert am 10. April Uraufführung im Schauspielhaus. Die Inszenierung verspricht Humor, Musik und einen scharfen Blick auf den Zeitgeist.

Selbstoptimierung, Glücksversprechen und gut gemeinte Ratschläge sind heute allgegenwärtig. Genau hier setzt „Das Orakel spricht“ an. Die schwedische Comiczeichnerin Liv Strömquist nimmt in ihrer Graphic Novel den Drang auseinander, ständig an sich zu arbeiten und ein „besseres Leben“ zu erreichen. Heilige, Royals und Instagram-Gurus treten dabei als Influencer auf und ihre Botschaften werden kritisch, aber auch humorvoll hinterfragt.

Erstmals Strömquist in Graz auf der Bühne

Mit der Uraufführung am 10. April 2026 bringt das Schauspielhaus Graz den Stoff erstmals auf die Bühne der Stadt. Regisseurin Katrin Plötner setzt damit ihre Arbeit mit Strömquists Texten fort. Gemeinsam mit ihrem Team entsteht ein Theaterabend mit mehreren Perspektiven, der Erkenntnisse liefern und gleichzeitig unterhalten soll. Ein siebenköpfiges Ensemble springt dabei zwischen Figuren aus Antike und Gegenwart und macht die Zeichnungen lebendig.

Vom Comic zur Bühne

Doch wie wird aus einer Graphic Novel Theater? „Da Liv Strömquist in ihrer Bildsprache das Mittel der Überzeichnung und der Übertreibung nutzt, ist es extrem bühnentauglich“, sagt Katrin Plötner. Die Inszenierung arbeitet schnell, pointiert und zugespitzt. Gleichzeitig wird viel Wissen vermittelt, eingebettet in lebendige Szenen und Spielsituationen, die sich direkt aus den Zeichnungen ableiten.

Musik und Rollenbilder im Wandel

Um auch schwierige Denkansätze auf die Bühne zu bringen, verzichtet die Inszenierung auf klassische Rollenbilder. Stattdessen wird mit Gegenbesetzungen gearbeitet. Musik spielt ebenfalls eine zentrale Rolle: „weil Songs ein tolles Mittel sind, die inhaltlich wichtigen Punkte auch mal stehen und wirken zu lassen“, so Plötner. Der Grazer Musiker Benno Hiti greift dafür auf Popsongs und musikalische Einflüsse aus rund 100 Jahren zurück – mal erkennbar, mal verfremdet.

Bühne mit Symbolkraft

Auch das Bühnenbild setzt starke Bilder: Eine drei Meter hohe Schräge wird zur Herausforderung für die Darsteller – mit Abseilaktionen und Aufstiegen, die an den Sisyphos-Mythos erinnern. Gleichzeitig spiegelt sie den Druck des ständigen „Höher, schneller, weiter“ wider. Übergroße Smileys ergänzen das Bild und verweisen auf eine Welt, in der Likes zum Antrieb geworden sind.

Premiere mit Rahmenprogramm

Die Premiere findet am Freitag, dem 10. April 2026, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus Graz statt. Bereits um 19 Uhr gibt es eine Einführung. Im Anschluss wird zur öffentlichen Premierenfeier geladen. Tickets sind im freien Verkauf sowie im Premieren-Abo erhältlich und kosten zwischen 10 und 79 Euro.