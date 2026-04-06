Dieselspur sorgte für Feuerwehreinsatz in Kainbach bei Graz

Ein Wagen verlor an einer Grazer Kreuzung Diesel. Die Feuerwehr rückte aus, sicherte die Straße und verhinderte Schlimmeres. Kurz darauf folgte bereits der nächste Alarm.

Am Abend des Karsamstags, dem 4. April 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz zu einem technischen Einsatz alarmiert. Gegen 21.29 Uhr rückten die Einsatzkräfte zur Kreuzung Schillingsdorfer Straße und Riesstraße aus. Der Grund: Bei einem Wagen ist Diesel ausgetreten. Vor Ort sicherten die Feuerwehrleute umgehend die Einsatzstelle ab. Insgesamt standen 12 Feuerwehrleute im Einsatz. Der ausgetretene Treibstoff wurde gebunden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. So konnte rasch für Sicherheit im betroffenen Bereich gesorgt werden.

©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz | Der ausgelaufene Treibstoff wurde von den Einsatzkräften gebunden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Nächster Alarm folgte

Kaum war dieser Einsatz abgearbeitet, wurden die Einsatzkräfte erneut per Funk alarmiert. Diesmal ging es um den Verdacht auf einen Wiesenbrand. Die Feuerwehr rückte umgehend aus, um die Lage zu überprüfen. Am Einsatzort stellte sich jedoch schnell heraus: Es handelte sich um ein kontrolliertes Osterfeuer. Für die Feuerwehr bestand somit kein weiterer Handlungsbedarf. Der Einsatz wurde ohne Maßnahmen beendet.