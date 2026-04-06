Carport in Flammen: Feuer griff blitzschnell über

Mitten in der Nacht auf Ostermontag schrillten die Sirenen: In Kumberg stand ein Carport in Flammen. Das Feuer griff bereits auf eine Gartenhütte über. Nur durch schnelles Eingreifen konnte ein Wohnhaus geschützt werden.

In der Nacht stand ein Carport in Vollbrand, die Flammen griffen bereits auf eine Gartenhütte über.

In der Nacht stand ein Carport in Vollbrand, die Flammen griffen bereits auf eine Gartenhütte über.

Kurz nach 2 Uhr früh, genau um 2.11 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Kumberg und Freiwillige Feuerwehr Hart-Albersdorf zu einem Brand im Ortsgebiet alarmiert. Vor Ort zeigte sich rasch das Ausmaß: Ein Carport stand bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt schon auf eine direkt angebaute Gartenhütte übergegriffen.

Wohngebäude geschützt

Durch das rasche und gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden. Den Einsatzkräften gelang es, das angrenzende Wohngebäude erfolgreich zu schützen. Damit blieb zumindest das Wohnhaus von den Flammen verschont. Als mögliche Ursache für den Brand wird derzeit ein geladener Akku vermutet.

©Feuerwehr Kumberg | Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte das angrenzende Wohnhaus erfolgreich geschützt werden.

Einsatz in der Nacht

Im Einsatz standen mehrere Fahrzeuge, darunter HLF 3, LF-A und BLF-A. Unterstützung kam von der Freiwilligen Feuerwehr Hart-Albersdorf, die mit zwei Fahrzeugen ausrückte. Auch Polizei und Rettung waren vor Ort. Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte funktionierte reibungslos.