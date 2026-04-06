6. Tage der Afrikanischen Literaturen findet wieder in Graz statt

Das Festival „6. Tage der Afrikanischen Literaturen“ bringt im April erneut internationale Stimmen nach Graz. Unter dem Motto „Subversion & Perspektiven“ stehen Literatur, Austausch und neue Blickwinkel im Mittelpunkt.

In Graz finden im April 2026 die „6. Tage der Afrikanischen Literaturen“ statt. Das von Ida Hadjivayanis und Sami Tchak kuratierte Festival steht heuer unter dem Titel „Subversion & Perspektiven“ und beschäftigt sich mit der Frage, wie afrikanische Literatur neue Blickwinkel auf Gegenwart und Zukunft eröffnen kann.

Literaturfestival in Graz

Die Eröffnung ist für Freitag, den 17. April 2026, im KULTUM Graz geplant. Im Rahmen des Festivals erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Lesungen, Gesprächen und Begegnungen mit internationalen Autorinnen und Autoren. Zu den Gästen zählen unter anderem Famakan Magassa, Véronique Tadjo, Efua Traoré, Abdourahman Waberi, Osvalde Lewat, Bessora, Jamal Mahoub und Gloria D. Gonsalves. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Chiala, der damit erneut einen Raum für kulturellen Austausch und literarische Vielfalt schafft.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.04.2026 um 15:00 Uhr aktualisiert